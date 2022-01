eGain kondigt winnaars 2021 EMEA Partner Award aan

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Calif., Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), een toonaangevende cloud platformaanbieder voor automatisering van klantbetrokkenheid, heeft vandaag de winnaars van de eGain 2021 Econet™ Partner Awards voor EMEA bekendgemaakt.



Winnaars worden geselecteerd op basis van marktaanwezigheid, domeinexpertise, klantgerichtheid en trackrecord van succes. In 2021 is het eGain Econet™ partnernetwerk aanzienlijk uitgebreid om te voldoen aan de groeiende vraag naar kennisgedreven oplossingen voor het betrekken van klanten in de bedrijfs- en overheidssector.

De winnaars van de eGain 2021 Econet™ Partner Awards voor EMEA zijn:

Partner van het jaar, 2021: BT



Nieuwe Partner van het jaar, 2021: Connect



"Ons groeiende partnerecosysteem voorziet ondernemingen van innovatieve, veilige en schaalbare cloudoplossingen", zegt Hugo De Pree, vicepresident verkoop bij EMEA. "We feliciteren BT en Connect met deze prestatie en verheugen ons op onze samenwerking in 2022 en volgende jaren!"

Over eGain

Onze kennisgedreven software automatiseert digital-first ervaringen voor ondernemingen en overheidsinstellingen. Het hoog aangeschreven kantbetrokkenheidsplatform van eGain, dat werkt met AI en is verbonden met toonaangevende CRM- en contactcentersystemen, maakt de trajecten van klanten gemakkelijker door gebruik van virtuele assistentie, zelfbedieningsopties voor klanten en moderne tools voor agenten. Voor meer informatie, bezoek www.eGain.com.

eGain, het eGain logo, en alle andere eGain productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit persbericht worden genoemd, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven zijn.

eGain mediacontact

Michael Messner

E-mail: press@egain.com

Telefoon: 408 636 4514