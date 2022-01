AS Inbank emiteeris 6 miljoni euro eest uusi aktsiaid

English Estonian

AS Inbank emiteeris praegustele aktsionäridele ja uutele investoritele suunatud emissiooni kaudu 266 667 uut aktsiat. Emissioon lõppes 30. detsembril 2021 ning märkimise tulemusena otsustas Inbanki nõukogu emiteerida 45 investorile kokku 6 miljoni euro eest uusi aktsiaid.

Ühe pakutud aktsia hind oli 22,50 eurot, millest 0,10 eurot moodustas nimiväärtus ja 22,40 eurot ülekurss. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris Inbanki aktsiakapitali suuruseks 996 719,70 eurot. Aktsiate koguarv ulatub pärast emissiooni 9 967 197-ni. Inbanki omakapitali turuväärtuseks on uute aktsiate emiteerimise järel 224 miljonit eurot.

Inbanki tegevjuhi ja juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul oli aktsiaemissiooni eesmärgiks kapitalistruktuuri tugevdamine ja mitmekesistamine, et toetada panga rahvusvahelist kasvu.

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4500 aktiivset koostööpartnerit ja 743 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

