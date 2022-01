CGG : CGG Vend son Activité de Services et de Stockage d'Actifs Physiques à OASIS Group et Access

English French

CGG Vend son Activité de Services et de Stockage d'Actifs Physiques à OASIS Group et Access

Paris, France – le 04 janvier 2022

CGG annonce ce jour la finalisation de la vente des actifs de stockage physique et des services associés de son activité Smart Data Solutions à OASIS Group ("OASIS") et à Access Information Management Corporation ("Access").

La transaction comprend sept sites de stockage et de services dédiés qui détiennent des données et des échantillons de roches et de fluides de certains clients. Access a acquis les trois sites nord-américains et OASIS les quatre sites européens. Access et OASIS qui collaborent ensemble depuis longtemps poursuivront à l'échelle mondiale la prestation de services pour les clients internationaux.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « Focalisés sur la gestion des enregistrements et des informations, Access et OASIS seront à même d’étendre et de développer les offres de services et de stockage d'actifs physiques de Smart Data Solutions et de mieux répondre aux futurs besoins des clients. »







