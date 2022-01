Innofactor Oyj:n omien osakkeiden hankinta on päättynyt

Finnish English

Innofactor Oyj:n Muutokset omien osakkeiden omistuksessa 4.1.2022 klo 9.00

Innofactor Oyj:n hallitus päätti 4.10.2021 aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen 30.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Innofactor Oyj on nyt saanut päätökseen kyseisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 26.10.2021 ja loppuivat 3.1.2022. Tämän jakson aikana Innofactor hankki 800 000 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 1,5045 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen. Hankintojen jälkeen Innofactorilla on hallussaan yhteensä 800 000 omaa osaketta.

