Calibre Scientific übernimmt AmpliTech, einen französischen Distributor von Reagenzien und Instrumenten, der auf molekulare Pathologie, Zytogenetik und molekulare Genetik spezialisiert ist

LOS ANGELES, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific gibt die Übernahme von AmpliTech, einem Distributor von Reagenzien und Instrumenten für Forschungs- und Diagnoselabors mit Hauptsitz in Compiègne, Frankreich, bekannt. AmpliTech erweitert die wachsende Vertriebsplattform von Calibre Scientific in Europa.



AmpliTech wurde 1996 gegründet und ist auf Molekularpathologie, Zytogenetik und Molekulargenetik (pränatal, postnatal und Onkologie) spezialisiert. Das Unternehmen hat exklusive Partnerschaften mit führenden internationalen Herstellern von High-End-In-vitro-Diagnostika und ausschließlich für Forschungszwecke verwendeten Produkten aufgebaut. Der Kundenstamm von AmpliTech umfasst Universitäten, Krankenhäuser sowie große öffentliche und private Labore in Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Schweiz.

Mit dieser Übernahme erweitert Calibre Scientific seine europäische Vertriebsabteilung um eine weitere wertvolle Marke. „AmpliTech hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von Premiumprodukten für seinen Kundenstamm in Frankreich und im Ausland“, so Mike Brownleader, Chief Revenue Officer von Calibre Scientific. „Wir sehen verschiedene Möglichkeiten, die Dominanz von AmpliTech in diesem Bereich zu stärken: Durch die Aufnahme wichtiger neuer Lieferantenbeziehungen werden wir den Umfang des Produktangebots des Unternehmens erweitern und AmpliTech zum One-Stop-Shop für alle Bedürfnisse seiner Kunden machen.“

„Ich freue mich sehr auf die Zukunft von AmpliTech als Teil von Calibre Scientific“, so Susane Darchis, Präsidentin und Eigentümerin von AmpliTech. „In den letzten Jahren habe ich mehrere strategische Alternativen für das Geschäft evaluiert, aber Calibre Scientific stand immer ganz oben auf meiner Liste. Die professionelle Herangehensweise des Unternehmens an den Verkaufsprozess sowie sein hervorragender Ruf und sein globale Größe haben mich davon überzeugt, dass dies das beste langfristige Zuhause für meine Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden ist.“



Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von 24 Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die eine unübertroffene Fähigkeit besitzen, die einzigartigen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte zu meistern. Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.