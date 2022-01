Calibre Scientific fait l'acquisition d'AmpliTech, un distributeur français de réactifs et d'instruments spécialisés dans la pathologie moléculaire, la cytogénétique et la génétique moléculaire

French German

LOS ANGELES, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'AmpliTech, un distributeur de réactifs et d'instruments pour les laboratoires de recherche et de diagnostic ayant son siège social à Compiègne, en France. AmpliTech améliore davantage la plateforme de distribution en pleine expansion de Calibre Scientific en Europe.



Fondée en 1996, AmpliTech se spécialise dans la pathologie moléculaire, la cytogénétique et la génétique moléculaire (prénatale, postnatale et oncologique). La société a établi des partenariats exclusifs avec des fabricants internationaux de premier plan de produits haut de gamme uniquement destinés à la recherche et au diagnostic in vitro. Les clients d'AmpliTech comprennent des universités, des hôpitaux et de grands laboratoires publics et privés situés en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific ajoute une autre marque de valeur à sa division de distribution européenne. « AmpliTech fournit depuis longtemps des produits haut de gamme à sa clientèle en France et à l'étranger », a déclaré Mike Brownleader, responsable des revenus de Calibre Scientific. « Nous observons diverses opportunités de renforcer la domination d'AmpliTech dans son secteur. En ajoutant de nouvelles relations clés avec les fournisseurs, nous améliorerons la portée de son offre de produits, faisant d'AmpliTech le guichet unique pour tous les besoins de ses clients. »

« Je suis très impatiente de voir ce que l'avenir réserve à AmpliTech en tant que membre de Calibre Scientific », a déclaré Susane Darchis, présidente et propriétaire d'AmpliTech. « Au cours des dernières années, j'ai évalué plusieurs alternatives stratégiques pour l'entreprise, mais Calibre Scientific a toujours été en haut de ma liste. Son approche professionnelle du processus de vente ainsi que son excellente réputation et son envergure mondiale m'ont convaincue qu'il s'agissait de la meilleure maison à long terme pour mes employés, fournisseurs et clients. »



À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de 24 sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.