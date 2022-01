English Finnish

LEHDISTÖTIEDOTE: SSH:lle on myönnetty Nasdaq ESG Transparency Partner -sertifikaatti

Helsinki, Suomi

SSH tiedotti tänään, että sille on myönnetty Nasdaq ESG Transparency Partner -sertifikaatti. Nasdaq antaa tämän sertifikaatin osoituksena yrityksen sitoutumisesta markkinoiden läpinäkyvyyteen ja ympäristöstandardien noudattamiseen. Nasdaq ESG pisteytys rakentuu yhtiöiden selvityksistä ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun, hyvän hallintotavan ja tulevaisuuden kestävän kehityksen tavoitteista, jotka SSH ottaa huomioon toiminnassaan.

"Tämä sertifikaatti on tervetullut tunnustus SSH:n konkreettisille toimille globaalien ilmastoriskien hallinnassa sekä läpinäkyvyyden ja sosiaalisen tasa-arvon edistämisessä, ja tämä on hieno virstanpylväs vuonna 2020 aloitetulle työlle", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. "SSH on sitoutunut vähentämään hiilijalanjälkeään kaikessa toiminnassaan ja tavoittelemme kokonaisuudessaan korkeaa ESG arviointia. Tätä varten meillä on käynnissä useita mitattavia aloitteita sekä henkilöstömme että kumppaneidemme kanssa. Otamme huomioon muun muassa toimipisteidemme kestävän kehityksen, veden- ja energiakulutuksen sekä ilmakehän rasitusvaikutukset, kierrätyksen ja epäsuorat ilmastovaikutukset hankkiessamme palveluita, laitteita tai solmiessamme vuokrasopimuksia sekä pyrimme osaltamme edistämään kestävään kehitykseen pohjautuvia liiketoimintamalleja”, Teemu jatkaa.

SSH rakentaa parhaillaan kattavia ESG- ja ilmastostrategian suorituskykymittareita, jotka julkaisemme tilikauden 2022 vuosikertomuksessa.

Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com

SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

###