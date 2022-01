VGP NV: Allianz en VGP breiden partnership uit met nieuwe Europese logistieke joint venture

English Dutch

Parijs | München | Antwerpen | 04 januari 2022 | 08.30am CET

Allianz Real Estate, opererend namens verschillende groepsmaatschappijen van Allianz, en VGP, een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, zijn een nieuwe 50/50 joint venture overeengekomen. Het vehikel, de vierde dergelijke venture tussen Allianz Real Estate en VGP sinds 2016, zal een portefeuille van eersteklas logistieke activa ontwikkelen in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Slowakije.

Allianz Real Estate en VGP streven ernaar de joint venture binnen vijf jaar te laten groeien tot een bruto activawaarde van EUR 2,8 miljard, uitsluitend door prime assets te verwerven die door VGP zijn ontwikkeld.

In deze landen heeft VGP een pijplijn van meer dan 90 objecten op ongeveer 25 strategische locaties, waaronder in de buurt van hoofdsteden als Bratislava, Berlijn en Boedapest, met een totale verwachte BVO van meer dan 2,5 miljoen m². De gehele grondbank is reeds in eigendom of onder optie en een aantal objecten is reeds opgeleverd.

VGP is een pan-Europese ontwikkelaar, beheerder en eigenaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed. Het bedrijf heeft een grondbank van 10,49 miljoen m² aan eigen of gecommitteerde grond in bezit1 en exploiteert momenteel activa in 12 Europese landen. VGP zal opnieuw optreden als JV-manager, asset manager en property manager voor de joint venture met Allianz Real Estate.

De logistieke sector is goed voor 13% van het wereldwijde AUM van Allianz Real Estate, of EUR 10,3 miljard, waarvan het grootste deel in Europa met EUR 4,9 miljard per eind september. In 2021 vonden enkele van de belangrijkste transacties van de onderneming plaats, waaronder de grootste logistieke asset in termen van waarde in de VS tot nu toe. Het Italiaanse logistieke fonds van de onderneming is alleen al goed voor meer dan EUR 400 miljoen, verdeeld over 16 faciliteiten.

Het duurzaamheidsprofiel van elke asset zal een prioriteit zijn, waarbij onder meer gestreefd zal worden naar het toepassen van de Carbon Risk Real Estate Monitor, naleving van EU Taxonomy, het gebruik van duurzame certificering, waaronder hoge BREEAM- of DGNB-ratings, en EPC-criteria. Op die manier zal de JV Allianz Real Estate helpen de doelstelling te halen om de koolstofemissies binnen de portefeuille tegen 2025 met 25% te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

"Wij zijn ons terdege bewust van de impact die e-commerce heeft gehad op de mogelijkheden die er op de markt zijn, waarbij onshoring en voorraadbeheer op de vastgoednetwerken van essentieel belang zijn. Dankzij een toegewijd logistiek team, dat samenwerkt met uitstekende partners zoals VGP, kunnen wij voorop blijven lopen en de kapitaaltoewijzing laten toenemen richting onze wereldwijde logistieke portefeuille, een domein dat een belangrijk strategisch aandachtspunt is voor Allianz Real Estate," aldus Kari Pitkin, Hoofd Business Development Europa, Allianz Real Estate.

Jan Van Geet, Chief Executive Officer van VGP, zei: “Wij zijn verheugd over de uitbreiding van onze samenwerking met Allianz Real Estate. Deze nieuwe joint venture geeft VGP meer mogelijkheden tot herfinanciering, terwijl wij als onderneming onze asset base en ontwikkelingspijplijn kunnen blijven uitbreiden. Wij zijn zeer verheugd dat wij, met een partner die net als wij duurzame en verantwoorde bouw- en investeringspraktijken nastreeft, voor deze nieuwe joint venture een ESG-raamwerk hebben kunnen overeenkomen dat past bij onze eigen langetermijndoelstellingen. Met een portefeuille van eersteklas en gecertificeerde gebouwen in aanbouw en een prime grondbank, profiteert de nieuwe joint venture van onze aanzienlijke en hoogwaardige pijplijn in deze vier markten."

In juni vorig jaar kondigden VGP en Allianz Real Estate de succesvolle achtste en laatste closing aan van hun eerste 50/50 joint venture, VGP European Logistics. De transactie omvatte vier logistieke gebouwen, waaronder twee gebouwen in een nieuw VGP-park en nog eens twee recent opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die reeds eerder aan de joint venture waren overgedragen. Na deze transactie heeft deze joint venture haar investeringsdoelstelling bereikt en is volledig geïnvesteerd2

Over Allianz Real Estate en PIMCO

Allianz Real Estate is a PIMCO Company, comprising Allianz Real Estate GmbH and Allianz Real Estate of America and their subsidiaries and affiliates. It is one of the world’s largest real estate investment managers, developing and executing tailored portfolio and investment strategies globally on behalf of a range of global liability driven investors, creating long-term value for clients through direct as well as indirect investments and real estate financing. The operational management of investments and assets is performed out of 18 offices in key gateway cities across 4 regions (West Europe, North & Central Europe, USA and Asia Pacific). For more information, please visit: www.allianz-realestate.com. PIMCO is one of the world’s premier fixed income investment managers. With its launch in 1971 in Newport Beach, California, PIMCO introduced investors to a total return approach to fixed income investing. In the nearly 50 years since, the firm continued to bring innovation and expertise to our partnership with clients seeking the best investment solutions. PIMCO has offices around the world and 3,000+ professionals committed to delivering superior investment returns, solutions and service to its clients. PIMCO is owned by Allianz SE, a leading global diversified financial services provider.

Source: Allianz Real Estate, data as at 30th September 2021.

These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.

Important Information

Some of the statements in this press release may be forward-looking statements or statements of future expectations based on currently available information. Such statements are naturally subject to risks and uncertainties. Factors such as the development of general economic conditions, future market conditions, unusual catastrophic loss events, changes in the capital markets and other circumstances may cause the actual events or results to be materially different from those anticipated by such statements. Allianz Real Estate does not make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or updated status of such statements. Therefore, in no case whatsoever will Allianz Real Estate be liable to anyone for any decision made or action taken in conjunction with the information and/or statements in this press release or for any related damages. Any views expressed were held at the time of preparation and are subject to change without notice. While any forecast, projection or target where provided is indicative only and not guaranteed in any way. Allianz Real Estate accepts no liability for any failure to meet such forecast, projection or target. This document is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation. This document is not and should not be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase or subscribe to any investment. This document is not intended as investment advice, or an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument, or an offer or recommendation related to Allianz Real Estate and/or its products. None of the information or analyses presented herein are intended to form the basis for any investment decision, and no specific recommendations are intended. PIMCO is a trademark of Allianz Asset Management of America L.P. in the United States and throughout the world. ©2021, PIMCO.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of gecommitteerd) van 10,49 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 1.51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen geven de huidige visie van het management weer met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, en impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van eventuele toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het kopen van effecten in VGP of een uitnodiging of aansporing tot het aangaan van enige andere beleggingsactiviteit. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen afgelegd of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.

1 Op 31 oktober 2021

2 Afgezien van eventuele toevoegingen in verband met activa die worden voltooid in parken die reeds eigendom zijn van de joint venture

