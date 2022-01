SASETY annonce la nomination de son Directeur de l'Avant-Vente et de la Production

SASETY, l’un des principaux experts français des services managés SASE, renforce son équipe de direction et accueille Olivier PERICAT au poste de Directeur de l'Avant-Vente et de la Production. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de croissance de la structure, avec le besoin de renforcer le pôle conseil et les capacités de déploiement de SASETY.

Fort d'une expérience de 20 ans dans l'architecture et le pilotage du déploiement de réseaux privés virtuels IP-VPN, MPLS et SD-WAN, Olivier PERICAT a évolué au sein d'opérateurs et d’ESN. Il accompagnera les clients ETI et grands comptes de SASETY dans leur plan de transformation WAN & sécurité vers les solutions SASE (Secure Access Service Edge) en mode managé.

Olivier PERICAT, Directeur Avant-Vente et Production de SASETY : "M'associer à SASETY est une très belle opportunité de contribuer à l'adoption de la technologie de pointe qu'est le SASE en matière de réseaux, sécurité et mobilité convergées dans le Cloud. Le partenariat de tout premier plan entre SASETY et CATO Networks - pionnier et leader mondial du SASE - nous permet d'élaborer des stratégies de migration taillées sur mesure, au plus proche des enjeux métier et des contraintes de production de nos clients. Associée à nos services managés, cette solution ouvre à nos clients un éventail de nouvelles fonctionnalités réseau et de mécanismes de sécurité toujours plus élaborés. Par ailleurs, notre statut de premier MSP Français nous permet d'accéder de manière privilégiée aux ressources de développement de CATO Networks afin d’enrichir l’offre avec des fonctionnalités pertinentes pour nos clients. Cette souplesse représente un atout majeur pour notre activité, en délivrant concrètement à nos clients le meilleur de la promesse du SASE tout au long de son cycle de vie."

Olivier PERICAT pourra s'appuyer dans sa mission sur l’équipe d’experts de haut niveau qui apporte aux organisations un réseau performant, sécurisé et pérenne pour supporter tous les usages numériques.