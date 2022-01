NetSfere in NHS Shared Business Services (NHS SBS) Framework berufen, um Digitalisierung des Gesundheitswesens im Vereinigten Königreich voranzutreiben

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

CHICAGO, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere , ein globaler Anbieter von sicheren und regulierungskonformen Messaging- und Mobilitätslösungen der nächsten Generation, wurde als zugelassener Kommunikationsanbieter im NHS SBS Patient/Citizen Communication & Engagement Solutions Framework benannt, im Rahmen dessen NHS-Organisationen und der öffentliche Sektor im Vereinigten Königreich Dienstleistungen erbringen können.



Durch das 250 Mio. GBP umfassende Rahmenwerk, das entwickelt wurde, um die Interaktion mit Patienten zu verbessern und die Digitalisierung des britischen Gesundheitssystems voranzutreiben, haben alle NHS-Organisationen Zugang zum Produktportfolio von NetSfere.

Das Rahmenwerk zielt darauf ab, einen einfachen, effektiven, effizienten und regulierungskonformen Weg zum Markt für die Bereitstellung von Kommunikationsmethoden zu bieten, um mit Patienten, Bürgern und der Belegschaft in NHS-Organisationen und breiteren öffentlichen Einrichtungen in Kontakt zu treten.

„Ein Hauptaugenmerk von NetSfere war es, Gesundheitsorganisationen dabei zu helfen, die Kommunikation auf eine sichere und effiziente Weise zu rationalisieren“, so Franz Obermayer, NetSfere Vice President UK & Europe. „Als Teil des Patient/Citizen Communications & Engagement Solutions Framework stehen die Plattformen von NetSfere zur Verfügung, um den Bedarf von NHS-Organisationen an digitalen Tools in großem Umfang zu unterstützen – jetzt, da das Gesundheitssystem versucht, die klinische Effizienz und Sicherheit zu verbessern, um die Patientenzufriedenheit zu erhöhen und Bedenken auszuräumen, die aus der Pandemie entstanden sind.“

Die NetSfere-Plattform bietet NHS-Organisationen mehrere Möglichkeiten zur Optimierung der internen und externen Kommunikation und ist der führende mobile Messaging-Dienst für Unternehmen, der alle bevorzugten Kommunikationsmittel – Text, Video und Sprache – auf einer einzigen verschlüsselten Plattform bereitstellt. Mit Omnichannel- und Notfallbenachrichtigungsfunktionen bietet das Portfolio von NetSfere die umfassendste, sicherste All-in-One-Kommunikationslösung auf dem Markt.

„Die Coronavirus-Pandemie hat die Komplexität von Patiententerminen und Wartelisten erhöht“, so Adam Nickerson, Senior Category Manager of Digital and IT bei NHS Shared Business Services. „Unser Rahmenwerk für Patienten-/Bürgerkommunikations- und -engagementlösungen wurde entwickelt, um dem Bedarf innerhalb des NHS nach einer besseren Kommunikation vor und nach Terminen zu entsprechen, um den Rückstand bei dringenden Terminen zu reduzieren und die Behandlungserfahrung, den Verlauf und die Versorgung der Patienten zu verbessern.“

NetSfere Enterprise berücksichtigt die Notwendigkeit von regulierungskonformen und effizienten internen Kommunikationsmethoden und bietet Lösungen, die Mitarbeiter mit leistungsstarker Messaging-Technologie auf Unternehmensniveau unterstützen, so dass keine riskanten Messaging-Apps erforderlich sind, die eigentlich für Verbraucher entwickelt wurden. Die mit End-to-End-Verschlüsselung und vollständiger IT-Kontrolle erstellte Plattform entspricht den globalen Vorschriften und bietet Unternehmen einen privaten, hochsicheren, zuverlässigen, zentral verwalteten und kontrollierten cloudbasierten Messaging-Dienst.

Auf der Seite der Patientenkommunikation ermöglicht NetSfere Omnichannel digitale Kundenbindung von einer einzigen Plattform mit mehreren Kanälen, um die Kundenkommunikationserfahrung zu orchestrieren, einschließlich 1-Wege- und 2-Wege-SMS, MMS- und RCS-Messaging, Push-Benachrichtigungen, Sprache, E-Mail und Social-Media-Messaging. Die Plattform bietet wichtige Vorteile wie intelligentes Routing und Kostenoptimierung, Content-Management, Nummernvalidierung für höhere Öffnungsraten, vollständige Kontrolle durch den Unternehmensadministrator, umfassende Analysen und Datenarchivierung. Die Plattform schützt medizinisches Personal und Patienten mit dem höchsten Sicherheitsniveau und erfüllt alle regulatorischen Compliance-Standards, einschließlich HIPAA, DSGVO und PCI DSS.

NHS-Organisationen können über das Rahmenwerk auch NetSfere Lifeline implementieren. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, kritische Nachrichten mit hoher Priorität an bestimmte Teams oder eine ganze Organisation zu senden, um Notfallinformationen auf aufmerksamkeitserregende Weise zu verteilen. Nachrichten können Text, Bilder oder Orte enthalten, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen in kritischen Situationen schnell ausgetauscht werden können.

Als einer der ausgewählten Anbieter wurden die Lösungen von NetSfere in fünf Losen akzeptiert: Digitale (Online-)Kommunikation, E-Mail, SMS, Mitarbeiterkommunikation und All-in-One-Lösungen. Weitere Informationen zum Produktportfolio von NetSfere finden Sie unter www.netsfere.com .

Über NetSfere

NetSfere ist ein sicherer Messaging-Dienst und eine Plattform für Unternehmen von Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere bietet branchenführende Sicherheits- und Nachrichtenübermittlungsfunktionen, einschließlich globaler cloudbasierter Serviceverfügbarkeit, Verschlüsselung von Gerät zu Gerät, standortbasierte Funktionen und administrativen Kontrollen. Der Dienst wird auch in Partnerschaft mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT Ltd., einem globalen Anbieter von Informationskommunikations- und Technologiediensten, angeboten, um NetSfere gemeinsam seinen weltweiten Kunden anzubieten. Der Service nutzt die Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-Mobilfunkbetreiber weltweit und eine Technologie, die mehr als 400 Millionen Abonnenten und über eine Billion Nachrichten jährlich unterstützt. NetSfere entspricht auch den globalen regulatorischen Anforderungen, einschließlich DSGVO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 und anderen Normen. Infinite Convergence Solutions hat Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien und Singapur. Für weitere Informationen besuchen Sie www.netsfere.com .

Über NHS Shared Business Services

NHS Shared Business Services (NHS SBS) wurde 2004 vom Department of Health and Social Care (DHSC) gegründet, um Unternehmensdienste für das NHS zu erbringen. Ein einzigartiges Joint Venture mit Sopra Steria , einem europäischen Marktführer für digitale Dienste und Softwareentwicklung, erleichtert NHS-Mitarbeitern, Patienten und Lieferanten das Leben und bietet dem Steuerzahler ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als stolzes Mitglied der NHS-Familie bietet NHS SBS Finanz- und Rechnungswesen, Beschaffung und Personaldienstleistungen für mehr als die Hälfte des NHS in England an. Die Lösungen teilen gemeinsame Werte und eine gemeinsame Zielsetzung mit dem Rest der NHS-Familie und werden durch modernste Technologien und das Fachwissen der Teams, ein tiefes Verständnis des NHS und das Engagement für exzellenten Service untermauert.