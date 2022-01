NetSfere a été nommée au sein du NHS Shared Business Services (NHS SBS) Framework pour faire progresser la numérisation des soins de santé au Royaume-Uni

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

CHICAGO, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, un fournisseur mondial de solutions de messagerie et de mobilité sécurisées et conformes de nouvelle génération, a été nommé fournisseur de communications agréé dans le cadre des solutions de communication et d'engagement des patients et des citoyens du NHS Shared Business Service (NHS SBS), en vertu duquel les organisations NHS et le secteur public peuvent sous-traiter des services au Royaume-Uni.

Grâce au cadre de 250 millions de livres sterling conçu pour améliorer les interactions avec les patients et faire progresser la numérisation du système de santé du Royaume-Uni, toutes les organisations NHS ont accès au portefeuille de produits de NetSfere.

Le cadre vise à fournir une voie d'accès au marché simple, efficace, efficiente et conforme pour la fourniture de méthodes de communication permettant de dialoguer avec les patients, les citoyens et les collaborateurs dans les organisations du NHS et les organismes du secteur public au sens large.

« Aider les organisations de soins de santé à rationaliser les communications de manière sécurisée et efficace a été l'un des principaux objectifs de NetSfere », a déclaré Franz Obermayer, vice-président de NetSfere pour le Royaume-Uni et l'Europe. « Au sein du cadre des solutions de communication et d'engagement patient/citoyen, les plateformes de NetSfere sont disponibles pour répondre aux besoins des organisations du NHS en outils numériques à grande échelle, alors que le système de santé cherche à améliorer l'efficacité et la sécurité cliniques pour augmenter la satisfaction des patients et répondre aux préoccupations qui est sont nées de la pandémie. »

Fournissant aux organisations NHS de multiples voies pour rationaliser les communications internes et externes, la plateforme NetSfere est le premier service de messagerie mobile d'entreprise qui fournit tous les moyens de communication préférés - texte, vidéo et voix - le tout sur une seule plateforme cryptée. Avec ses capacités d'alerte omnicanal et d'urgence, le portefeuille de NetSfere offre la solution de communication tout-en-un la plus holistique, la plus sécurisée du marché.

« La pandémie de coronavirus a accru la complexité des rendez-vous des patients et des listes d'attente », a déclaré Adam Nickerson, responsable principal de la catégorie numérique et informatique chez NHS Shared Business Service. « Notre cadre de solutions de communication et d'engagement des patients/citoyens est conçue pour répondre au besoin au sein du NHS d'améliorer les communications avant et après les rendez-vous, afin de réduire le retard de rendez-vous urgents et d'améliorer l'expérience du patient, son parcours et ses soins.

Répondant au besoin de méthodes de communication internes conformes et efficaces, NetSfere Enterprise propose des solutions qui permettent aux collaborateurs de disposer d'une puissante technologie de messagerie de classe entreprise, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des applications de messagerie grand public à risque. Créée avec un cryptage de bout en bout et un contrôle informatique complet, la plateforme est conforme aux réglementations mondiales et fournit aux entreprises un service de messagerie privé, hautement sécurisé, fiable, géré et contrôlé de manière centralisée et basé sur le cloud.

Du côté de la communication avec les patients, NetSfere Omnichannel permet l'engagement numérique des clients à partir d'une plateforme unique avec plusieurs canaux pour orchestrer le parcours de communication client, y compris les SMS unidirectionnels et bidirectionnels, les messages MMS et RCS, les notifications push, les notifications vocales, les e-mails et la messagerie sur les réseaux sociaux. La plateforme offre des avantages clés tels que le routage intelligent et l'optimisation des coûts, la gestion de contenu, la validation des numéros pour des taux d'ouverture accrus, des contrôles administratifs complets d'entreprise, des analyses riches et l'archivage de données. La plateforme protège le personnel médical et les patients avec un très haut niveau de sécurité et répond à toutes les normes de conformité réglementaire, notamment HIPAA, RGPD et PCI DSS.

Les organisations NHS peuvent également mettre en œuvre NetSfere Lifelinevia le cadre. La solution permet aux entreprises d'envoyer des messages hautement prioritaires et critiques aux équipes ciblées ou à toute une organisation pour qu'elles diffusent les informations d'urgence de manière à attirer l'attention. Les messages peuvent inclure du texte, des images ou des emplacements, garantissant que toutes les informations essentielles peuvent être partagées rapidement dans des situations critiques.

En tant que l'un des fournisseurs sélectionnés, les solutions de NetSfere ont été acceptées dans cinq lots : la communication numérique (en ligne), les e-mails, les SMS, la communication avec les collaborateurs et les solutions tout-en-un.

Pour tout complément d'information sur le portefeuille de produits de NetSfere, veuillez consulter le sitewww.netsfere.com.

À propos de NetSfere

NetSfere est une plateforme sécurisée de services de messagerie d'entreprise d'Infinite Convergence Solutions, Inc.NetSfere fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l'industrie, comprenant le chiffrement d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale. Ce service est également fourni en partenariat avec Deutsche Telekom GmbH, l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd., un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations, afin de proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. Ce service tire parti de l'expérience d'Infinite Convergence, qui fournit des solutions de mobilité aux opérateurs mobiles de niveau 1 à l'échelle mondiale ainsi que des technologies prenant en charge plus de 400 millions d'abonnés et plus d'un billion de messages chaque année. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et d'autres réglementations.Infinite Convergence Solutions compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et à Singapour. Pour tout complément d'informations, rendez-vous sur www.netsfere.com.

À propos de NHS Shared Business Services

NHS Shared Business Services (NHS Shared Business services) a été créé en 2004 par le département de la santé et de la protection sociale (DHSC) pour fournir des services d'entreprise au NHS. Une coentreprise unique avec Sopra Steria, un leader européen des services numériques et du développement de logiciels, facilite la vie des collaborateurs, des patients et des fournisseurs du NHS et offre un rapport qualité-prix au contribuable.

Fier membre de la famille NHS, NHS SBS fournit des services de finance et de comptabilité, d'approvisionnement et de mise à disposition de collaborateurs à plus de la moitié du NHS en Angleterre. Partageant des valeurs communes et une unité d'objectifs avec le reste de la famille NHS, ses solutions s'appuient sur des technologies de pointe et l'expertise des équipes, une compréhension approfondie du NHS et un engagement envers l'excellence des services.

Contact auprès des médias

Rachel Gunia

Uproar PR pour NetSfere

312-878-4575 x246

rgunia@uproarpr.com