NetSfere被指定纳入NHS Shared Business Services（NHS SBS）框架以推进英国医疗保健数字化

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

芝加哥, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 下一代安全且合规的消息推送和移动性解决方案全球领先提供商NetSfere被指定为NHS Shared Business Service（NHS SBS）患者/公民通信和互动解决方案框架的核准通信供应商。该框架是英国NHS组织和公共部门签订服务合约的依据。

通过这一旨在加强与患者的互动并推进英国医疗保健系统数字化的价值2.5亿英镑的框架，所有NHS组织都可以使用NetSfere的产品组合。

该框架旨在为通信方法的供应提供一个简单、有效、高效且合规的分销途径，以服务于英国NHS组织和更广泛公共部门机构的患者、公民和工作人员互动需求。

NetSfere的英国和欧洲副总裁Franz Obermayer表示：“帮助医疗保健组织以安全和高效的方式简化通信一直是NetSfere的主要关注点。医疗保健系统寻求提高临床效率和安全性，以提高患者满意度并解决疫情引发的问题，而作为患者/公民沟通和互动解决方案框架的一部分，NetSfere的平台可以为NHS组织对数字工具的大规模需求提供支持。”

NetSfere平台为NHS组织提供多种简化内部和外部通信的途径，是领先的企业移动消息推送服务，在同一个加密平台内提供文本、视频和语音等所有优选通信方式。凭借全渠道和紧急警报功能，NetSfere的产品组合提供市场上最全面、安全、一体化的通信解决方案。

NHS Shared Business Services的数字和IT高级品类经理Adam Nickerson表示：“新冠疫情增加了患者约诊和等候名单的复杂性， 我们的患者/公民通信和互动解决方案框架旨在应对NHS系统内对改善约诊前后通信的需求，减少紧急约诊的积压，并改善患者旅程、途径和医治。”

为满足对合规且高效的内部通信方法的需求，NetSfere Enterprise提供相关解决方案以便为员工提供强大的企业级消息推送技术，使其无需使用高风险的消费级消息推送应用程序。该平台采用端到端加密和全面IT控制技术创建，符合全球法规，为企业提供私密、高度安全、实行可靠的集中管理与控制且基于云的消息推送服务。

在患者通信方面，NetSfere Omnichannel支持通过具有多个通道的单一平台进行数字客户互动，从而协调客户通信旅程，包括单向和双向短信、彩信和RCS消息推送、推送通知、语音、电子邮件和社交媒体消息推送。该平台提供多项关键优势，如智能路由和成本优化、内容管理、用于提高打开率的数字验证、全企业管理员控制、大量分析以及数据存档。该平台为医务人员和患者提供最高级别的信息安全保护，并符合所有监管合规标准，包括HIPAA、GDPR和PCI DSS。

NHS组织还可以通过该框架实施NetSfere Lifeline。该解决方案允许企业向目标团队或整个组织发送高优先级的关键消息，以引发关注的方式传播紧急信息。消息可以包含文字、图像或位置，确保在危急情况下能够快速分享所有基本信息。

作为选定供应商之一，NetSfere的解决方案从以下五个方面获得了认可：数字（在线）通信、电子邮件、短信、员工沟通和一体化解决方案。

有关NetSfere产品组合的更多信息，请访问www.netsfere.com。

关于NetSfere

NetSfere是一个安全的企业消息服务和协作平台，由Infinite Convergence Solutions, Inc开发。NetSfere提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还与世界领先的综合性电信公司之一德国电信及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd.合作提供，共同为世界各地用户带来NetSfere服务。此项服务利用了Infinite Convergence为全球一级移动运营商提供移动解决方案的经验，及其每年支持4亿多用户和超过一万亿条消息的技术。NetSfere也符合GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001等全球监管要求。Infinite Convergence Solutions在美国、德国、印度和新加坡设有办事机构。如需获取更多信息，请访问www.netsfere.com。

关于NHS Shared Business Services

NHS Shared Business Services（NHS SBS）由英国卫生及社会关怀部（DHSC）于2014年创立，旨在向NHS提供企业服务。这是与数字服务和软件开发领域的欧洲领先企业Sopra Steria合作成立的一家独特的合资企业，旨在为NHS员工、患者和供应商提供便利，并为纳税人提供物有所值的服务。

作为NHS系统中倍感自豪的一员，NHS SBS为英国一半以上的NHS机构提供财务和会计、采购和劳动力服务。该公司与NHS系统的其他成员持有共同价值观和统一目标，其解决方案依托尖端技术和团队的专业知识、对NHS的深入了解以及对卓越服务的承诺。

媒体联系人

Rachel Gunia

Uproar PR （NetSfere业务）

312-878-4575，分机：246

rgunia@uproarpr.com