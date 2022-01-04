NetSfere 獲委任為 NHS 共享商務服務 (NHS SBS) 框架，推進英國醫療保健數碼化

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芝加哥, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere 作為新一代安全和合規訊息和流動解決方案的全球供應商，已被指定為 NHS 共享商務服務 (NHS SBS) 患者/公民溝通與參與解決方案框架經批准的通訊供應商 ，英國的 NHS 組織和公共部門可以根據該框架簽訂服務合同。



7透過這個 2.5 億英鎊設計打造的框架，可加強與患者的互動，並促進英國醫療保健系統的數碼化，所有 NHS 組織都可以存取 NetSfere 的產品組合。

該框架旨在提供一個簡單、有效和符合規格的市場途徑，提供溝通方法，以便與 NHS 組織及更廣泛的公共部門機構的患者、公民與勞動力進行互動溝通。

NetSfere 的英國與歐洲副總裁 Franz Obermayer 說：「幫助醫療保健組織以安全及有效的方法簡化通訊一直是 NetSfere 的主要焦點。作為患者/公民通訊和參與解決方案框架的一部分， NetSfere 的平台可用於支援 NHS 組織對數碼工具的大規模需求，因為醫療保健系統希望提高臨床效率和安全性，以提高患者滿意度和解決疫情引起的擔憂。」

NetSfere 平台為 NHS 組織提供多種途徑來簡化內部和外部通訊，是領先的企業流動訊息傳遞服務，在多合一的加密平台上提供所有首選的通訊方式：文本、影片和語音。因附帶全渠道和緊急警報功能，NetSfere 的產品組合提供了市場上最全面、最安全的一體化通訊解決方案。

NHS 共享商務服務的數碼和 IT 高級類別經理 Adam Nickerson 說：「冠狀病毒疫情增加了患者預約和等候名單的複雜性。我們的患者/公民通訊和參與解決方案框架旨在回應 NHS 內部的需求，更好地進行預約前和預約後的溝通，減少緊急預約的積壓，改善患者的住院過程、途徑及護理。」

NetSfere Enterprise 解決 方案 能為員工提供強大的企業級訊息傳遞技術，無需使用有風險的消費級訊息傳遞應用程式。該平台以 端到端加密和完整的資訊科技控制創建，符合全球法規，為企業提供私人、高度保安、可靠的集中管理和控制、建基於雲端的訊息傳遞服務。

在患者通訊方面， NetSfere Omnichannel 可從具有多渠道的單一平台中實現數碼客戶參與，以協調客戶溝通過程，包括單程及雙程 SMS、MMS 和 RCS 訊息傳遞、推送通知、語音、電郵和社交媒體訊息傳遞。該平台提供智能路由和成本優化、內容管理、號碼驗證等關鍵優勢，以提高開放速率、完整的企業管理控制、豐富的分析和數據歸檔。該平台以最高的保安級別保護醫務人員和患者，並符合所有合規性標準，包括 HIPAA、GDPR 和 PCI DSS。

NHS 組織也可以透過框架實施 NetSfere Lifeline 。該解決方案允許企業向目標團隊或整個組織發送優先級別高的關鍵訊息，以引人注目的方式散佈緊急資訊。訊息可以包括文字、 圖像或位置，確保在關鍵情況下能快速分享所有重要資訊。

作為被選定的供應商之一，NetSfere 的解決方案在五個批次中被接受：數碼（網上）通訊、電郵、SMS 短訊、勞動力通訊和多合一解決方案。



有關 NetSfere 產品組合的更多資訊，請瀏覽 www.netsfere.com 。

關於 NetSfere

NetSfere 是 Infinite Convergence Solutions, Inc 的安全企業訊息傳遞服務供應商及平台NetSfere 提供行業領先的安全和訊息傳送功能，包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密，以及位置功能和管理控制。該服務亦與領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom GmbH (德國電信) 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT Ltd. 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。該服務善用 Infinite Convergence 的豐富經驗和技術，他們為全球一級流動營運商提供流動解決方案，且每年支持 4 億多用戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 也遵從全球法規要求，包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001 等等。Infinite Convergence Solutions 在美國、德國、印度和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.netsfere.com .

關於 NHS 共享商務服務

NHS 共享商務服務 (NHS SBS) 由 衛生與社會服務部 (DHSC ) 於 2004 年成立，為 NHS 提供企業服務。與 Sopra Steria 的獨特合資企業，這是一家數碼服務和軟件開發的歐洲領導者，它令 NHS 員工、患者和供應商的生活更輕鬆，並為納稅人提供物有所值的服務。

作為 NHS 家族引以為傲的成員，NHS SBS 為英格蘭一半以上的 NHS 提供財務和會計、採購和勞動力服務。與 NHS 家族其他成員分享共同價值和目標統一，其解決方案以尖端技術和團隊的專業知識、對 NHS 的深入了解，以及卓越的服務承諾為基礎。