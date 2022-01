English French

JCDecaux classé « Or » par EcoVadis pour sa performance en matière de responsabilité sociale et environnementale

Paris, le 4 janvier 2022 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir être classé « Or » par EcoVadis - une entreprise reconnue internationalement, avec une présence dans 160 pays et un réseau mondial de 75000 entreprises évaluées - pour ses performances RSE et achats responsables, avec un score global de 71/100.

Cette évaluation détaillée permet de mesurer le degré de maturité des politiques ainsi que des actions menées sur la base de 21 enjeux regroupés en 4 thèmes : l’Environnement, le Social & Droits de l’Homme, l’Éthique et les Achats Responsables.

Le classement « Or » obtenu cette année place JCDecaux dans le top 3% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis. L’entreprise se situe d’ailleurs à deux points sur 100 de la médaille platine, la plus haute reconnaissance attribuée par EcoVadis.

JCDecaux fait partie du top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur d’activité ‘Publicité et études de marché’ ayant obtenu une note égale ou supérieure à 71/100.

Cette nouvelle reconnaissance des actions du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale confirme l’engagement de JCDecaux, la solidité de sa stratégie et sa transparence en matière de développement durable. Elle conforte l’engagement historique de JCDecaux pour un modèle économique durable, respectueux de l’environnement et de la société.

Le Groupe poursuit ses initiatives sur les 4 thématiques évaluées par EcoVadis :

Environnement JCDecaux s’est fixé comme objectif de couvrir 100 % de ses consommations d’électricité par de l’électricité d’origine renouvelable en 2022. A fin 2020, le taux de couverture était de 91% avec 50% de ses pays déjà à 100% ; La démarche historique d’écoconception des mobiliers s’inscrit dans les principes de l’économie circulaire.





Social et Droits de l’Homme

La Charte Internationale des Valeurs Sociales Fondamentales de JCDecaux, publiée en 2012 et actualisée en 2018, décrit l’engagement du Groupe en faveur du respect des Droits de l’Homme, et renforce la protection des droits sociaux fondamentaux dans les plus de 80 pays dans lesquels il opère. Une enquête sur la conformité des pratiques locales aux principes énoncés dans cette Charte est effectuée tous les deux ans depuis 2013. 77 pays ont participé à la dernière enquête menée fin 2019, permettant de couvrir 99% des ETP du Groupe à fin 2019.





Ethique

Le Groupe a consigné, dès 2001, dans une Charte Ethique, les principes et règles éthiques à respecter dans la conduite des affaires du Groupe dans tous les pays dans lesquels il opère. Une procédure d’alerte a été mise à la disposition des collaborateurs et déployée dans l’ensemble des filiales du Groupe depuis novembre 2018 via différentes interfaces. Les alertes remontées sont traitées par le Comité d’Ethique avec l’assistance des Directions concernées ou d’un Conseil externe.



Achats Responsables Dès 2014, un Code de Conduite Fournisseur a été déployé pour préciser les attentes de JCDecaux vis-à-vis de ses fournisseurs sur les thématiques sociales, éthiques, santé-sécurité et environnementales. En 2020, 100% des fournisseurs clés ont signé ce Code de Conduite.







Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « A la suite de l’annonce en décembre dernier de notre référencement sur la liste A du CDP, organisation mondiale de référence en matière de lutte contre le changement climatique, nous obtenons, pour notre toute première évaluation EcoVadis, une excellente performance avec un classement « Or ». Nous sommes particulièrement fiers de ces résultats obtenus grâce à l’engagement de l’ensemble de l’entreprise. Cela démontre une nouvelle fois la place de JCDecaux parmi les entreprises les plus responsables. Notre engagement de long terme et les actions concrètes mises en œuvre confirme notre sens des responsabilités face aux défis environnementaux et humains. Le Groupe s’engage à poursuivre ses actions en matière de développement durable avec le déploiement, dès 2022, de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030 ».

A propos d’Ecovadis

EcoVadis est une entreprise proposant une solution de suivi RSE dans les chaînes d’approvisionnement globales. Elle est reconnue internationalement avec une présence dans 160 pays, et un réseau mondial de 75000 entreprises évaluées. En alliant technologie innovante et expertise en matière de RSE, EcoVadis implique les entreprises et les aide à adopter des pratiques durables. Elle évalue la performance RSE des entreprises et leur offre un retour détaillé, une analyse comparative et des outils pertinents qui leur permettent de se lancer dans un parcours d’amélioration continue. Leur équipe d’experts analyse et recoupe des données d’entreprises via des documents justificatifs et des sources publiques pour créer des évaluations fiables et personnalisées en fonction du secteur d’activité, de la taille et de la localisation de l’entreprise.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€ - Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 1 789 m€

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

964 760 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

10 230 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,6/5) et MSCI (AAA)

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)

