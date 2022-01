Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec GILBERT DUPONT

Paris, le 4 janvier 2022 – 17h45 CET - Suite à l’Offre Publique d’Achat des sociétés ARDIAN et CATHAY CAPITAL sur les actions ARTEFACT, il est mis fin au contrat de liquidité conclu le 26 février 2018 avec la société GILBERT DUPONT. Cette résiliation a pris effet le 21 décembre 2021 au soir.

A cette date du 21 décembre 2021 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

91 554 titres

338 693,22 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

88 355 titres

359 499,20 euros en espèces.

