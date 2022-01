French English



04/01/2022

LACROIX reconnu en 2021 comme un acteur majeur de l’IoT

Confirmation d’une orientation stratégique forte pour 2022

Lancement d’IoT Continuum avec Orange, récompenses internationales, soutien du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance… retour sur une année déterminante pour LACROIX en matière d’IoT dans les domaines de l’eau, des infrastructures ou encore de la 5G. 2021 confirme la pertinence de la stratégie du Groupe pour les années à venir.

Lancement d’IoT Continuum : accélérer le déploiement et l’industrialisation de l’IoT massif

Aux côtés de ses partenaires Orange, Sierra Wireless et STMicroelectronics, LACROIX a annoncé au printemps le lancement dl’IoT Continuum, une offre ayant pour objectif d’optimiser et d’accélérer la transformation numérique des entreprises, et notamment le déploiement et l’industrialisation de l’IoT massif sur les réseaux LTE et 5G. In fine, il s’agit d’offrir de nouvelles opportunités de croissance aux clients européens et internationaux dans les secteurs des bâtiments intelligents, de l’automobile, de la santé, des villes intelligentes et de l’industrie. A travers son activité Electronics, le Groupe fournit les services de conception électronique et de fabrication industrielle du continuum.

L’offre Impulse et l’activité Environment récompensées par des prix internationaux

En octobre, deux solutions déployées par LACROIX ont été récompensées sur la scène internationale. La solution SmartPole, développée par l’offre Impulse du Groupe, a remporté le prix « High-tech » des IoT Awards à l’occasion du salon Iot World. Grâce à un système de détection de chutes d’infrastructures verticales (mâts industriels, poteaux téléphoniques ou électriques), SmartPole permet de limiter le temps d'arrêt des services opérationnels, de réduire les risques physiques dus à la chute de poteaux et d’optimiser la maintenance grâce à la réduction des coûts économiques et écologiques.

Par la suite, c’est SOFREL NEO, produit porté par l’activité Environment du Groupe, qui a reçu le prix de l’Innovation du Salon H2O 2021 à Bologne (Italie) dans la catégorie « instrumentation ». Capable de détecter les fuites et d’améliorer la performance des réseaux d’eau, il permet également de contrôler et mesurer les volumes d’eaux usées rejetées dans l’environnement.

LACROIX désigné « fer de lance de l’innovation » et soutenu par France Relance

A l’automne, LACROIX a reçu le soutien du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, à deux reprises. Pour la seconde année consécutive, le Groupe a été nommé « fer de lance de l’innovation » à Bercy par Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Ce classement s’inscrit dans le cadre de l’étude « Les nouveaux conquérants de l’économie » réalisée par l’Institut Choiseul. Il rend hommage aux entreprises se situant entre les jeunes pousses de la start-up nation et les sociétés du CAC 40.

Fin octobre, 58 projets ont été nommés dans le cadre de l’appel à projets « Relocalisation dans les secteurs critiques » du plan France Relance. Parmi les lauréats, « 5GREEN MOBILITE » et « SMARTWATERNETWORK », portés par LACROIX et ses partenaires. En collaboration avec ALSATIS, architecte et opérateur de réseaux d’initiative publique 4/5G, 5GREEN MOBILITE vise à déployer un ensemble de dispositifs de diagnostic de la qualité de l’air en capacité d’activer différentes stratégies de régulation de trafic. Aux côtés de b<>com, institut de recherche technologique pionnier de la 5G privée en France, LACROIX s’est également engagé dans le projet SMART WATER NETWORK de limitation des fuites des réseaux d’eau.

L’IoT au cœur du plan stratégique LEADERSHIP 2025

L’IoT est au cœur du plan stratégique de LACROIX annoncé au printemps dernier. « 2021 confirme la force de la R&D au sein de LACROIX et notre expertise en matière d’IoT industriel et d’Intelligence Artificielle, déclare Vincent Bedouin, Président directeur général du Groupe. « Alors que LACROIX prend une nouvelle dimension en ce début d’année avec l’acquisition historique de Firstronic qui viendra renforcer nos capacités, cela nous conforte dans la pertinence de l’orientation stratégique du plan LEADERSHIP 2025 : devenir un leader international des solutions IoT industrielles et des équipements électroniques pour les applications critiques ».

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2021 : 14 février 2022 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industrielles et en équipements électroniques pour des applications critiques, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

info@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 11

Pièce jointe