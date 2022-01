Amundi : Amundi présente de nouvelles ambitions suite à l’acquisition de Lyxor

English French

Communiqué de presse

Paris, le 4 janvier 2022

Amundi présente de nouvelles ambitions suite à l’acquisition de Lyxor

Après 6 mois de travaux préparatoires et la finalisation de l'acquisition de Lyxor, Amundi confirme l’intérêt stratégique et industriel de ce projet, et présente de nouvelles ambitions ainsi que l’organisation de deux expertises clé : la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides.

Les synergies engendrées par cette intégration seront conformes à ce qui a été annoncé en avril 2021 :

les synergies de coûts avant impôts devraient s’élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 ;

les synergies de revenus devraient atteindre 30 millions d’euros en année pleine en 2025.

Le processus d’intégration va être mis en œuvre progressivement sur les deux années à venir, avec différentes étapes (migration informatique, fusions juridiques, mise en place d’une nouvelle organisation).

Fondé en 1998, Lyxor gère plus de 140 milliards1,2 d'euros d'actifs sous gestion. La société est l'un des acteurs majeurs du marché des ETF (95 milliards d'euros d'actifs sous gestion), 3ème acteur en Europe avec une part de marché de 7,7 %3. Lyxor a également développé une expertise reconnue en gestion active (45 milliards d'euros d'actifs sous gestion1), notamment grâce à sa plateforme d’actifs alternatifs de premier plan.

Grâce à cette acquisition, Amundi bénéficie de puissants leviers, non seulement pour accélérer son développement sur le segment porteur des ETF, mais également pour compléter son offre de gestion active, notamment dans le domaine des actifs alternatifs liquides, ainsi que dans celui du conseil et de l’OCIO (Outsourced CIO).

1. Accélérer dans la gestion passive avec un objectif de croissance des actifs de 50 % d’ici 2025





L'acquisition de Lyxor - le pionnier européen des ETF - propulse en effet la plateforme de gestion passive d’Amundi (Solutions ETF, Indicielles & Smart Beta) au 1er rang4 des fournisseurs européens d’ETF : les deux plateformes combinées représentent plus de 170 milliards d'euros5 d'actifs sous gestion, ce qui se traduit par une part de marché en ETF UCITS de 14 % pour Amundi.

Par ailleurs, les investisseurs ont désormais accès, avec Amundi, à l’une des gammes d’ETF UCITS les plus complètes du marché. Composée de plus de 300 produits, cette gamme comprend des stratégies particulièrement porteuses et innovantes, notamment dans les domaines ESG (Environnement, Social, Gouvernance), du Climat, des Thématiques, des marchés Émergents et de l’Obligataire.

Enfin, dans un marché où la taille revêt une importance capitale, le nouveau montant des encours gérés par la plateforme passive d’Amundi, qui atteint 282 milliards d’euros5, constitue un atout majeur. Cela permet d’ancrer le positionnement unique d’Amundi en tant que partenaire européen de référence en gestion passive, tant pour les clients particuliers que pour les clients institutionnels, et ce dans le monde entier.

Forte de ces éléments et des perspectives de croissance du marché de la gestion passive, Amundi vise une croissance de 50 % des actifs sous gestion de sa plateforme de gestion passive d'ici 2025.

La forte demande pour les produits de gestion passive, ETF en particulier, observée ces dernières années de la part de toutes les catégories d'investisseurs, va en effet se poursuivre. Leurs faibles coûts, leur transparence, ou encore leur caractère innovant, en ont fait des outils d’allocation d'actifs stratégiques et tactiques particulièrement efficaces. Par ailleurs, d’autres facteurs tels que la réglementation MIFID sur la transparence des coûts, la transformation ESG ou plus récemment la digitalisation accrue des canaux de distribution, vont encourager leur utilisation.

Dans ce contexte, Amundi s'attend tout d’abord à une forte croissance de l'adoption de ces produits par les investisseurs particuliers, à la fois via des solutions de portefeuilles modèles à base d’ETF, mais aussi via une utilisation plus importante en Europe des plateformes en ligne.





Sur le segment de la distribution Retail, Amundi bénéficie de sa force de frappe internationale et de sa connaissance approfondie des spécificités des différents marchés locaux. En effet, Amundi s’associe souvent avec des distributeurs pour co-concevoir des solutions complètes et entièrement sur mesure, en utilisant des « briques » de gestion passive et en incluant des services tels que le support digital et la formation.

Amundi anticipe également un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels européens, prêts à davantage utiliser les ETF notamment pour leur allocation obligataire et ESG. Amundi prévoit aussi une forte demande de la part des institutionnels non européens qui plébiscitent de plus en plus le format ETF UCITS. Grâce d’une part à son ancrage historique en Asie et à sa présence en Amérique latine, et d’autre part à la profondeur de son offre, Amundi est bien positionnée pour s’imposer comme le fournisseur passif européen de référence dans ces régions.





Enrichie par les ETF innovants de Lyxor, notamment sur les Obligations vertes ou le Climat Net Zero, la gamme d'ETF responsables d’Amundi est désormais l'une des plus importantes et les plus complètes du marché dans ce domaine. Elle représente une part de marché d’environ 20 %.

En outre, l'investissement responsable sera dorénavant la priorité de tout lancement de produit au sein de la plateforme. Conformément aux engagements ESG & Net Zero d'Amundi pris dans le cadre de son nouveau plan « Ambition ESG 2025 », la plateforme ETF vise à doubler la proportion d'ETF ESG offerts aux investisseurs – c'est-à-dire classés sous les articles 8 ou 9 de la réglementation SFDR – pour atteindre 40 % de la gamme totale ETF d'ici 2025.

Cette plateforme sera dirigée par Arnaud Llinas.

2. Se positionner en tant qu’acteur majeur du marché des actifs alternatifs liquides avec la création d’Amundi Alternatives, une ligne métier dédiée





L'intégration de Lyxor permet par ailleurs à Amundi d’ajouter une nouvelle expertise à son offre de gestion active grâce à l'apport de la plateforme de gestion alternative. Ce qui permet à Amundi d’offrir aux investisseurs une nouvelle source innovante de diversification et de performance.

Amundi a donc pris la décision stratégique de créer une ligne métier dédiée, « Amundi Alternatives », qui vient compléter sa gamme de solutions d'investissement visant à répondre aux besoins de tous ses clients dans le monde, qu’ils soient institutionnels, particuliers, gérants de patrimoine, ou encore gestionnaires d'actifs.

L'activité de gestion d’actifs alternatifs représente actuellement plus de 23 milliards d'euros d’encours sous gestion6 : elle inclut une plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS en forte croissance (6,3 milliards d'euros) et l'activité de fonds dédiés et mandats Dedicated Managed Account Platform (DMAP), représentant 16,7 milliards d'euros d'actifs.

Grâce à cet apport, Amundi entend confirmer la position de leader du secteur de l'investissement alternatif qu’occupait Lyxor, avec l'objectif d'augmenter les actifs gérés par la plateforme de fonds de gestion alternative sous format UCITS de 50 % d'ici 2025 et d'accélérer le développement des DMAP auprès des clients institutionnels internationaux.

Cette ambition s’appuie à la fois sur les 23 années d’expérience de Lyxor dans l’industrie alternative, et sur les capacités de distribution internationale d’Amundi. Cette nouvelle plateforme est en effet bien positionnée pour générer une croissance durable grâce à la position historique de Lyxor en tant que partenaire de confiance des plus grands noms de l’industrie mondiale des placements alternatifs, ainsi que des investisseurs internationaux les plus renommés et les plus sophistiqués.

Cette nouvelle ligne métier sera dirigée par Nathanaël Benzaken.

Valérie Baudson, Directrice Générale d’Amundi, a commenté : « L’acquisition de Lyxor est une nouvelle étape importante dans le déploiement de la stratégie d’Amundi. Elle nous hisse au premier rang des fournisseurs européens d’ETF, et complète notre offre de gestion active avec une position de leadership sur les actifs alternatifs liquides. Les responsables clé de ces deux lignes métier sont en place. Amundi est ainsi en ordre de marche pour être le partenaire de référence sur ces expertises, tant auprès de la clientèle des particuliers que de celle des institutionnels en Europe et en Asie, et donc pour poursuivre sa croissance sur deux marchés porteurs ».

Lionel Paquin, Directeur Général de Lyxor, a ajouté : « Lyxor rejoint Amundi fort d’une remarquable dynamique dans l’ensemble de ses franchises et parfaitement préparé à ce projet de développement ambitieux et motivant. Animées de cet esprit pionnier qu’elles partagent depuis toujours, les équipes d’Amundi et de Lyxor, aujourd’hui réunies, sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour bâtir un leader toujours plus innovant au service de ses clients ».

Annexes

Depuis le 1er janvier, Lyxor est une filiale d’Amundi et est intégrée dans les opérations du groupe avec la structure de gouvernance suivante :

Lionel Paquin, Directeur Général de Lyxor, rejoint le Comité Exécutif d’Amundi.

Arnaud Llinas, Responsable ETF et solutions indicielles de Lyxor, prend la responsabilité de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta pour l’ensemble du groupe Amundi.

Nathanaël Benzaken, Chief Client Officer de Lyxor, prend la responsabilité de la nouvelle ligne métier Alternatives chez Amundi.

Au titre de leurs nouvelles fonctions, Arnaud Llinas et Nathanaël Benzaken rapportent à Fannie Wurtz, membre du Comité de Direction Générale d’Amundi.

Florence Barjou, Chief Investment Officer de Lyxor, rejoindra, à compter du 1er mars 2022, les équipes de Crédit Agricole Assurances en tant que Directrice des investissements.

Edouard Auché, Secrétaire Général de Lyxor, assure, en complément de ses fonctions actuelles, le pilotage du programme de migration de l’informatique et des opérations de Lyxor sur la plateforme Amundi.

Coralie Poncet, Directrice des Ressources Humaines de Lyxor, assure, en complément de ses fonctions actuelles, le pilotage de l’intégration des collaborateurs de Lyxor au sein d’Amundi.

L’ensemble des autres responsables métiers et pays de Lyxor rapportent aux responsables métiers et pays correspondants du Groupe Amundi.

Dans un second temps, suite aux opérations juridiques prévues mi-2022, Lyxor sera fusionné au sein d’Amundi7.

* * *

* * *

Lionel Paquin commence sa carrière en 1995 au Ministère des Finances, où il exerce différentes responsabilités. En juin 2004, il devient Inspecteur Principal au sein de l’Inspection Générale de Société Générale. Il est ensuite nommé Directeur des Risques et du Contrôle interne de Lyxor avant de prendre la responsabilité de la plateforme de gestion alternative de Lyxor en 2011. Il est membre du Comité Exécutif de Lyxor depuis septembre 2007. En février 2014, Lionel Paquin est nommé Directeur général de Lyxor Asset Management.

Lionel Paquin est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1993) et de l’ENSAE (1995).

Arnaud Llinas commence sa carrière en tant qu’analyste des risques chez BNP AM au sein de sa branche fonds de Hedge Funds à Londres puis intègre ensuite Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) en 2004 en tant qu’opérateur de marché dans le département dérivés actions. En 2008, il devient responsable du trading des produits de bourse de SG CIB avant de prendre la responsabilité du métier ETFs & Indices de Lyxor Asset Management en 2013.

Arnaud Llinas est diplômé de l’École supérieure d’électricité et titulaire d’un Master en finance de l’Université Pierre et Marie Curie.

Nathanaël Benzaken commence sa carrière en 1995 en salle des marchés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Toulouse. Il rejoint ensuite Arthur Andersen au Luxembourg en tant que Manager, responsable de l’activité de conseil en gestion des risques financiers. Il rejoint Lyxor en 2001 où il occupe plusieurs fonctions comme responsable de la division Hedge Fund Research & Selection, responsable du développement de la plateforme de managed accounts et responsable adjoint de la division Alternative Investments. En 2014, Nathanaël Benzaken est nommé Directeur Général de Lyxor Asset Management Inc., la filiale de Lyxor aux Etats-Unis avant de devenir Chief Client Officer de Lyxor en 2018.

Nathanaël Benzaken est diplômé de KEDGE Business School et titulaire d’un Master en finance de l’Université de Toulouse.

Florence Barjou commence sa carrière au sein du département de la recherche économique de la banque d’investissement de BNP Paribas. Elle rejoint Lyxor en 2006 en tant que Stratégiste Global Macro et Gérante de portefeuilles. Elle est ensuite nommée responsable de la gestion multi-asset en 2013 puis responsable adjointe du pôle Performance Absolue & Solutions en 2014 et adjointe du CIO. En 2020, Florence Barjou est promue Directrice des investissements (Chief Investment Officer) de Lyxor.

Florence Barjou est diplômée de l’Université de Paris Dauphine et est titulaire d’un doctorat en sciences économiques (2000) de l’Université de Nanterre.

Édouard Auché justifie de plusieurs expériences dans le conseil (2001-2004 : IBM consulting, responsable de mission en Financial Markets Practice) et dans les activités de trading, de 1990 à 1999 chez Société Générale à Paris et New York et Credit Suisse Financial Products à Londres en tant qu’opérateur de marché sur les dérivés de taux. Il rejoint Lyxor en 2008 où il exerce plusieurs fonctions avant d’y être nommé, en 2015, Secrétaire Général en charge des fonctions corporate et de support.

Edouard Auché est diplômé de l'Ecole Centrale Paris (ECP) et de la Florida Atlantic University (MS).

Coralie Poncet commence sa carrière au sein du cabinet de conseil Accenture avant de rejoindre Société Générale Corporate & Investment Banking (CIB) en 2004. En 2007, elle devient généraliste RH pour les marchés de capitaux puis prend la responsabilité des relations sociales avec les Instances Représentatives du Personnel en 2013. En 2017, elle devient responsable du développement des talents pour l’ensemble du périmètre Wholesale Banking. En 2019, elle est nommée Directrice des Ressources Humaines de Lyxor.

Coralie Poncet est diplômée de l’ESCP.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux8, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales9, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 800 milliards d’euros d’encours10.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com





1 Au 30/09/2021.

2 Hors mandats de conseil non pris en compte dans les encours, en cohérence avec la méthodologie Amundi. Activités de Lyxor conservées par la Société Générale : gestion d'actifs structurés et autres activités dédiées à la banque privée

3 Source : Amundi, Lyxor, ETFGI à fin septembre 2021

4 Source : Amundi, Lyxor, ETFGI à fin septembre 2021

5 Au 30/09/2021.

6 Au 30/09/2021.

7 Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires et après consultation des instances représentatives du personnel

8 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020

9 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

10 Données Amundi au 30/09/2021

