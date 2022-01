GUERBET: Classement Gaïa. Guerbet consolide sa place de leader de la catégorie "Santé"

English French

Classement Gaïa Index :

Guerbet consolide sa place de leader de la catégorie « Santé »



Villepinte (France), le 4 janvier 2022 - 18:00 – Gaïa-Index, filiale d’EthiFinance et acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des PME et ETI françaises cotées, a classé Guerbet n°1 des entreprises de « Santé » pour la troisième année consécutive. De plus, cette année, Guerbet se positionne 10éme au classement national.





Au classement général, Guerbet obtient la note de 87 (+ 3 points par rapport à l’an dernier) en 10ème position au classement national, composé de toutes les sociétés françaises couvertes par Gaïa Research lors de sa campagne 2021, à savoir 400 entreprises.

Depuis 2009, Gaïa Rating mène une campagne annuelle de collecte de données couvrant l’essentiel des PME-ETI cotées en France. Sur la base de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de transparence et de performance. Les cotations sont réalisées selon référentiel d’environ 170 critères exigeants et quantitatifs autour des piliers économique, gouvernance, capital humain, environnement et parties prenantes. Le référentiel évolue annuellement en fonction des résultats des années précédentes et des risques ESG émergents. Les notations sont utilisées par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d’investissement. Depuis sa création, cet indice superforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

David HALE, Directeur Général de Guerbet déclare à cette occasion : « Notre progression au classement GAIA matérialise l’action quotidienne de notre Groupe en faveur des patients, de nos salariés et plus généralement de toutes nos parties prenantes, y compris de l’environnement. Si les résultats sont au rendez-vous, c’est avant tout grâce à l’action des 2 600 femmes et hommes de Guerbet. Pour Guerbet, la responsabilité sociétale des entreprises, intégrée à notre stratégie, devient un véritable levier de performance globale en plus d’un facteur de différenciation. Les efforts réalisés par nos équipes sont vertueux : ils nous permettent d’améliorer notre quotidien et de construire notre avenir et celui des patients avec les talents attirés par nos valeurs. »

Pour rappel, la démarche RSE de Guerbet est articulée autour de 4 piliers avec des objectifs et actions clés d’ici à 2023 :

nos collaborateurs

la sécurité

l'environnement

l'éthique

Par ailleurs, la performance RSE de Guerbet a été reconnue en décembre 2021 par :

son entrée dans le palmarès 2022 des entreprises les plus responsables de France, réalisé par le magazine Le Point* : le groupe décroche la 147ème place au classement général, et la 12ème place pour le secteur d’activité « Santé et Pharmacie ».

l’attribution de la note A au questionnaire développement durable d’Helpévia, un acteur-clé du référencement, des achats et du conseil pour les établissements de santé.

la note B attribuée par le CDP* au questionnaire Climat : en effet, dans un souci de transparence, Guerbet a publié pour la troisième année consécutive des informations et données concernant sa stratégie climatique, en répondant au questionnaire Climat de CDP. En 2021, Guerbet a obtenu la note de B pour les informations et données de 2020. Ce résultat témoigne de notre niveau de prise en compte des enjeux climatiques pour l’année 2020 mais ne reflète pas encore la stratégie climat et les objectifs de décarbonation en cours de définition.

*Le classement découle d’une analyse réalisée par l’institut Statista sur un panel de 2 000 entreprises de plus de 500 salariés, avec des bureaux en France et dotées d’un rapport RSE ou équivalent. L’analyse a porté sur trois domaines : environnement, social et gouvernance. L’institut Statista a également mené une enquête complémentaire auprès de 5 000 français sur leurs perceptions de ces entreprises. Le sondage représente 30 % de la note, les 70 % restants relevant d’une vingtaine d’indicateurs, parmi lesquels la réduction des consommations d’énergie par exemple.

** Depuis 1980, Helpévia est un acteur-clé du référencement, des achats et du conseil pour les établissements de santé. La politique RSE d'Helpévia a pour volonté d'accompagner les établissements de santé dans leur démarche sur les 3 enjeux du Développement Durable : l'économie, le social et l'environnemental. Helpévia déploie également cet engagement RSE au sein de ses équipes pour en faire un outil de travail et de performance au quotidien.

***CDP est une organisation internationale à but non lucratif, anciennement appelée « Carbon Disclosure Project ». Elle détient la base de données mondiale la plus importante sur la performance environnementale des villes et entreprises. L’organisation CDP encourage les investisseurs, les entreprises et les villes à prendre des mesures afin de construire une économie réellement durable, en mesurant et comprenant leur impact sur l’environnement.







À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 712 millions d’euros. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.





