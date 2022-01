Cellectis dévoile ses objectifs business pour l’année 2022 et sa nouvelle présentation corporate

NEW YORK, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - Nasdaq : CLLS) société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, dévoile ses objectifs business concernant son portefeuille de produits candidats, ainsi que ses objectifs de production pour 2022.



"En 2022, nous nous concentrerons sur la poursuite des recrutements de patients pour nos principaux essais cliniques en cours, BALLI-01 (pour UCART22), AMELI-01 (pour UCART123) et MELANI-01 (pour UCARTCS1) et sur le dépôt d'une demande d'autorisation d’essai clinique pour le premier produit candidat allogénique double UCART20x22", a déclaré le docteur André Choulika, directeur général de Cellectis. “Nous restons dans les délais pour commencer à administrer aux patients, courant 2022, nos médicaments expérimentaux (IMP) conçus en interne, nos deux sites de fabrication à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Paris, étant maintenant pleinement opérationnels. Cette priorité principale nous permet d'étendre notre trésorerie (excluant Calyxt, Inc.) jusqu'au début de l’année 2024."

Projections pour l’année 2022 :

Programmes de développement cliniques pour nos produits candidats UCAR-T

BALLI-01 (pour UCART22)

Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 3 (DL3) avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine, Cyclophosphamide et Alemtuzumab (FCA) et à initier le dosage de patients avec ce médicament expérimental (IMP), conçu en interne, au second semestre 2022.



UCART22 est un produit candidat de cellules CAR-T allogéniques ciblant CD22 en cours d'évaluation chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en rechute ou réfractaire (LLA r/r) dans l'essai clinique de Phase 1 multicentrique à escalade de dose BALLI-01.

AMELI-01 (pour UCART123)

Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 2 (DL2) et de passer éventuellement à des niveaux de dose plus élevés avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine, Cyclophosphamide et Alemtuzumab (FCA).



UCART123 est un produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques ciblant CD123, évalué chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaire (LAM r/r) dans le cadre de l'essai clinique de Phase 1 multicentrique à escalade de dose AMELI-01.

MELANI-01 (pour UCARTCS1)

Cellectis prévoit de recruter des patients au niveau de dose 1 (DL1) avec le régime de préconditionnement à base de Fludarabine et de Cyclophosphamide (FC).



UCARTCS1 est un produit candidat à base de cellules CAR-T allogéniques ciblant CS1, évalué chez des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM r/r) dans le cadre de l'essai clinique multicentrique de Phase 1 à escalade de dose MELANI-01.

Programmes de développement préclinique UCART

UCART20x22

Cellectis a pour objectif de déposer une demande d'autorisation d’essai clinique pour son produit candidat UCART20x22 et d’initier un essai de Phase 1 en 2022.



UCART20x22 est le premier produit candidat allogénique CAR-T double développé pour les patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute ou réfractaire.

Production selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

Le site de fabrication de matériaux de départ de Paris est désormais pleinement opérationnel et se concentre sur la production de plasmides et d'ARNm pour notre technologie d'édition de génome TALEN®.





La qualification de l'installation, de l'équipement et des systèmes s’est achevée au troisième trimestre 2021 dans l'usine de fabrication cGMP à Raleigh.





La fabrication des lots de produits candidats UCART22 et UCART20x22 a démarré au troisième trimestre 2021 dans notre usine cGMP de Raleigh.



Situation de trésorerie

Cellectis étend sa trésorerie (excluant Calyxt, Inc.) jusqu’à début 2024, avec une position de trésorerie de 201 millions de dollars au 30 septembre 20211.

La présentation corporate 2022 de Cellectis est disponible sur le site Internet de la Société

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis a développé les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 21 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour le traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies curatives contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART dirigés vers les besoins médicaux non-satisfaits de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple. HEAL est une nouvelle plateforme axée sur les cellules souches hématopoïétiques pour traiter les troubles sanguins, les immunodéficiences et les maladies de surcharge lysosomales.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

Suivez Cellectis sur les réseaux sociaux : @cellectis, LinkedIn et YouTube.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, communications, 07 76 99 14 33, media@cellectis.com

Contact relations investisseurs :

Arthur Stril, Chief Business Officer, 06 84 43 96 09, investors@cellectis.com

Sandya von der Weid, Associate Director, LifeSci Advisors, +41786800538, svonderweid@lifesciadvisors.com

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société, qui reposent sur nos estimations et hypothèses actuelles et sur les informations qui nous sont actuellement disponibles. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, incluant la durée et la sévérité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et règlementaires mises en place pour répondre à cette situation qui évolue, ainsi qu’à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des différences matérielles entre nos résultats, performances et accomplissements actuels et les résultats, performances et accomplissements futurs exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Cellectis en anglais intitulé « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, dans le rapport financier (incluant le rapport de gestion du conseil d’administration) pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et les documents enregistrés postérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission. Sauf si cela est requis par la réglementation applicable, nous déclinons toute obligation d'actualiser et de publier ces énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats pourraient différer matériellement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles dans le futur.

1 La trésorerie inclut la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et les comptes de trésorerie.

Pièce jointe