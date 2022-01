English French

Dolphin Design, un leader des plateformes d’Edge Computing et d’Intelligence Artificielle pour l’Internet des Objets (IoT), se développe en Asie et ouvre un centre de processing à Singapour

Singapore, le 5 janvier 2022 - Dolphin Design, une société spécialisée dans la conception de puces innovantes, va ouvrir sa nouvelle unité dédiée à l’Edge Computing et à l’Intelligence Artificielle au sein de l’usine de Pasir Ris (Singapour) exploitée par Soitec, société de semi-conducteurs basée en France. La vision de Dolphin Design consiste à permettre à une communauté la plus large possible de spécialistes des semi-conducteurs dédiés à l’Intelligence Artificielle et à l’Edge Computing appliqués à l’Internet des Objets (IoT) de fournir des produits avec la meilleure efficacité énergétique couplée à une performance optimale en accord avec sa devise « Consommer moins d’énergie tout en augmentant la performance ». Soitec détient une participation de 80% dans Dolphin Design.

Tandis que le hub consacré aux activités de gestion de puissance et de l’audio restera en France, Dolphin Design souhaite déplacer une partie de ses activités de processing à Singapour. Cette nouvelle unité est appelée à devenir un centre d’excellence en R&D ainsi que pour l’industrialisation de son activité de processing. Cette unité jouera ainsi un rôle clé dans le développement des activités de Dolphin Design en Asie et dans le monde entier. Elle deviendra aussi un laboratoire d’application au niveau régional et un centre de service à la clientèle pour le processing du portefeuille de plateformes IP. Dolphin Design a également l’intention de construire des cartes et logiciels de démonstration à Singapour, notamment pour accompagner la croissance des algorithmes d’Intelligence Artificielle, en capitalisant sur la puissance de sa plateforme dédiée au développement entrepreneurial et industriel du secteur des semi-conducteurs.

Le plan de développement de Singapour implique le recrutement de 10 talents locaux au cours des prochains mois et de plus de 50 au total d’ici 2023. Des ingénieurs hautement qualifiés avec une formation en Intelligence Artificielle ou en Edge Computing, allant de jeunes diplômés à des profils ayant plus de 15 ans d’expérience, seront recherchés. Le personnel qualifié aura l’opportunité de parfaire son expertise en participant à des stages de formation au siège de Dolphin Design en France. De plus, les nouvelles recrues gagneront à être basées sur le même site que Soitec, leur permettant de se familiariser avec le processus de fabrication de substrats innovants et bénéficier d’un apprentissage dans ce domaine.

Chang Chin Nam, Senior Vice President et Responsable de l’activité semi-conducteurs au sein du Conseil de Développement Economique (Economic Development Board) de Singapour, a déclaré : « Nous accordons beaucoup de valeur aux partenariats avec des sociétés de semi-conducteurs comme Dolphin Design pour répondre à la demande mondiale de solutions semi-conducteurs dans des domaines en croissance tels que l’Edge Computing et l’Intelligence Artificielle. L’industrie des semi-conducteurs est un pilier important de l’économie singapourienne, et la décision de Dolphin Design d’y implanter sa nouvelle unité dédiée à l’Edge Computing et à l’Intelligence Articficielle est une parfaite illustration de notre attractivité en tant que hub mondial pour la conception de puces. L’Economic Development Board est ravi de pouvoir apporter son soutien à Dolphin Design pour l’accompagner dans son implantation à Singapour, qui va générer d’intéressantes opportunités de création d’emplois pour les Singapouriens. »

Cyril Menon, Senior Executive Vice President Directeur des Opérations de Soitec et Président du Conseil d’administration de Dolphin Design, a déclaré : « Dolphin Design est en train de monter en puissance et son expansion à Singapour est une nouvelle étape prometteuse dans son développement. Nous sommes très fiers d’accueillir Dolphin Design dans notre usine de Singapour où nous produisons des matériaux semi-conducteurs de pointe. Nous avons hâte de pouvoir capitaliser sur les synergies entre les compétences de Dolphin Design en matière de Recherche et Développement (R&D) et les capacités de Soitec en termes de production de substrats innovants pour fournir à l’écosystème des semi-conducteurs une solution intégrée à forte valeur ajoutée. Nous savons à quel point les opportunités autour de l’Intelligence Artificielle et l’Edge Computing sont aujourd’hui quasiment illimitées. Réunir Dolphin Design et Soitec sous le même toit à Singapour va permettre de tirer parti de la présence de Soitec au niveau régional et de capter et exploiter ensemble le potentiel de ces technologies. »

Philippe Berger, Directeur Général de Dolphin Design, a ajouté : « Singapour constitue un emplacement stratégique pour notre développement futur. Alors que nous avons déjà mis en place des programmes de coopération avec les universités locales, nous souhaitons maintenant tirer parti de l’écosystème de Singapour pour construire un centre de développement qui sera essentiel à notre feuille de route dans l’Edge Computing et l’Intelligence Artificielle pour l’Internet des Objets. Nous sommes fiers que cette initiative soit activement soutenue par les autorités locales à travers l’Economic Development Board. Notre ambition est de recruter les meilleurs ingénieurs de la région pour nous aider à croître et développer de nouvelles solutions pour nos clients. Notre présence à Singapour va aussi nous permettre d’être plus proches de nos clients asiatiques et leur fournir un soutien plus rapide. »

A propos de Dolphin Design

Dolphin Design est une société innovante et en forte croissance dans le domaine des semi-conducteurs dans laquelle Soitec détient une participation majoritaire de 80%..

Dolphin Design emploie plus de 180 personnes, dont 140 ingénieurs qui travaillent à la conception des fonctions clés des circuits intégrés – appelés « blocs ou plateformes IP », ou bien celle des circuits intégrés complets – ASIC ou systèmes sur puce (SoC). La société dispose d’un savoir-faire unique en matière d’optimisation de l’efficacité énergétique, ce qui lui a valu l’honneur d’être l’une des 1000 sociétés au monde à avoir reçu le label Solar Impulse.

Aux côtés de ses clients, dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 600 sociétés, Dolphin Design se concentre sur des collaborations de long terme, humaines et ingénieuses qui permettent à des milliards d’individus d’utiliser quotidiennement des équipements ou des appareils électroniques plus efficaces sur le plan énergétique. Que ses clients ciblent les marchés de l’électronique grand public, y compris l’Internet des Objets, les multimedia, l’Intelligence Artificielle et la 5G, ou bien les marchés automobile et aéronautique, l´entreprise les aide à exploiter leur créativité pour rendre leurs produits plus compétitifs tout en étant plus responsables en termes de consommation énergétique.

L´engagement de Dolphin Design vis-à-vis de ses clients est simple : « Dîtes-nous quel est votre plus grand rêve. Osez l’impossible. Nous le rendrons possible. »

Pour plus d’informations, merci de consulter le site : https://www.dolphin-design.fr/

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec SmartSiC™et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

