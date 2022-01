Covis achève l'acquisition du portefeuille de produits respiratoires mondial de deux médicaments auprès d'AstraZeneca

French German

ZOUG, Suisse, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covis Pharma Group (« Covis »), une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de troubles chroniques et de maladies potentiellement mortelles, a annoncé aujourd'hui que Covis Pharma GmbH avait achevé l'acquisition auprès d'AstraZeneca (l'« acquisition ») d'Eklira® (bromure d'aclidinium), connue sous le nom de Tudorza® aux États-UNIS et commercialisée sous le nom de Bretaris® dans certains pays, et de Duaklir® (bromure d'aclidinium/formotérol), commercialisé sous le nom de Brimica® dans certains pays. En vertu de l'accord d'acquisition, AstraZeneca a reçu un paiement de 270 millions de dollars de la part de Covis. AstraZeneca recevra également des paiements au titre de certains coûts de développement en cours liés aux médicaments.

En outre, Covis a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord exclusif de promotion et de distribution (« accord de distribution avec Novartis ») avec Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. (« Novartis »), dans lequel Covis a été nommée partenaire exclusif de Novartis pour promouvoir et distribuer PrSeebri® Breezhaler® et PrUltibro® Breezhaler® au Canada.

S'appuyant sur l'acquisition précédente par Covis des droits mondiaux sur les traitements respiratoires Alvesco®, Omnaris® et Zetonna® d'AstraZeneca en 2018, l'achèvement de l'acquisition et la conclusion de l'accord de distribution avec Novartis permettent à la société de continuer à répondre à l'une de ses principales initiatives stratégiques pour devenir une société de produits respiratoires de premier plan en créant une plateforme pour offrir un continuum de soins aux patients souffrant de troubles respiratoires.

« La clôture de l'acquisition et l'expansion de notre activité au Canada grâce au partenariat avec Novartis permettent à Covis d'offrir un continuum complet de traitements de premier ordre pour les rhinites allergiques, l'asthme et la BPOC et démontrent notre capacité à interagir avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan et à devenir leur partenaire de choix », a déclaré Michael Porter, PDG de Covis. « Comme annoncé précédemment, à la suite de l'acquisition et de ce partenariat avec Novartis, Covis occupe une position solide en tant que l'une des 10 plus grandes sociétés de produits respiratoires au monde. Nous sommes ravis de notre croissance dans ce domaine thérapeutique et de maintenir l'accès à ces traitements importants pour les patients et les médecins. »

Dans le cadre de cette acquisition, Barclays a agi en tant que conseiller financier de Covis et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique de Covis. Buchanan Ingersoll & Rooney PC, Sidley Austin LLP et Fasken Martineau LLP ont apporté à Covis des conseils en matière de réglementation et de droit de la propriété intellectuelle.

À propos des médicaments

Eklira (bromure d'aclidinium) et Duaklir (bromure d'aclidinium/formotérol) sont des traitements respiratoires inhalés utilisés pour le traitement d'entretien de la BPOC. Eklira est un antagoniste muscarinique à longue durée d'action (AMLA), commercialisé aux États-Unis sous le nom de Tudorza et dans certains pays sous le nom de Bretaris®. Duaklir est une polythérapie qui contient à la fois un AMLA et un bêta-2 agonistes à longue durée d'action (BALA). Elle est commercialisée dans certains pays sous le nom de Brimica®. Les deux médicaments sont présentés sous forme de poudre sèche pour l'inhalation et sont administrés par le biais d'un inhalateur à poudre sèche multi-doses actionné par la respiration, Genuair® (Pressair® aux États-Unis).

Seebri (bromure de glycopyrronium) est un antagoniste muscarinique à longue durée d'action (AMLA), indiqué comme traitement bronchodilatateur à action prolongée d'entretien administré une fois par jour chez les patients atteints de BPOC, y compris de bronchite chronique et d'emphysème. Ultibro (indacatérol maléate/bromure de glycopyrronium) est une association médicamenteuse qui contient à la fois un ALMA et un bêta-2 agonistes à longue durée d'action (BALA). Il est indiqué dans le traitement bronchodilatateur à action prolongée d'entretien à administrer une fois par jour pour l'obstruction des voies respiratoires chez les patients atteints de BPOC, y compris la bronchite chronique et l'emphysème, et pour la réduction des exacerbations de la BPOC chez les patients ayant des antécédents d'exacerbations. Les deux médicaments sont sous forme de poudre sèche pour l'inhalation via le Breezhaler, un inhalateur à poudre sèche actionné par la respiration.

À propos de Covis

Covis, dont le siège social est au Luxembourg, est une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui commercialise des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de troubles chroniques et de maladies potentiellement mortelles. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.covispharma.com.

Les marques de commerce demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Contact auprès des médias

info@covispharma.com