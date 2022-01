A2Mac1 est heureux de recevoir le trophée « Vitrine Industrie du Futur »

Hary, 5 janvier 2022: A2Mac1 a reçu aujourd’hui le trophée « Vitrine Industrie du Futur », label d’excellence de La French Fab, remis par Frédéric Motte Conseiller Régional et délégué à la transformation économique et Président de la mission REV3, accompagné de Nelly Janier-Dubry et Eric Donnay, Conseillers Régionaux Hauts-de-France.

Ce label récompense les investissements et les innovations permanentes de l’entreprise :

Solution de benchmarking à 360° qui optimise les processus de conception et de fabrication de ses clients.

Implémentation de la 3D sur sa plateforme unique de données qui est une avancée majeure dans l’exploitation de la donnée et sa mutualisation.

Ouverture à de nouveaux segments de marché pour répondre aux évolutions du secteur du transport, à ses tendances et aux dernières technologies





Partout dans le monde, les clients d’A2Mac1 peuvent consulter, analyser, comparer les données du marché pour accélérer leur processus d’innovation.

Avec 3 acquisitions récentes, 7 lancements de produits, 100 nouveaux clients et plus de 130 recrutements, A2Mac1 se positionne comme leader sur son marché.

L’entreprise a parallèlement accompagné la GPEC de ses équipes pour attirer les talents et développer les compétences nécessaires aux innovations technologiques.

A2Mac1 remercie

La French Fab pour son engagement dans le plan de relance de l’industrie française et pour cette labellisation, symbole de dynamisme et de compétitivité de l’entreprise.

La Région des Hauts-de-France et ses élus pour leur soutien et leur participation à la remise de ce trophée.





A2Mac1 est le leader mondial du benchmarking concurrentiel pour le secteur automobile avec environ 600 employés à travers le monde (Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis, Mexique, Chine, Inde, Japon, Thaïlande). Nos services d’évaluation comparative de la concurrence ainsi que ceux de notre analyse des coûts nous ont permis de fournir des informations clés à plus de 500 000 professionnels de l’ensemble de la chaîne de valeur automobile (OEM, OES, fournisseurs de rang 1 et rang 2, universités, cabinets de conseil et fournisseurs de matières premières).

Notre plateforme 3D unique et facile à utiliser aide les clients à optimiser la conception et les matériaux, générant ainsi innovation et réduction des coûts.

En savoir plus : https://a2mac1.com



