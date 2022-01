Mosaic Minerals recoupe une teneur de 0.32% nickel sur une épaisseur de 121,50 mètres sur Gaboury

English French

MONTRÉAL, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “la Société”) annonce avoir recoupé dans le sondage GA-21-07 une zone de 165 m révélant une teneur de 0.26% Ni incluant 121,5 m à une teneur de 0.32% Ni et 0,40% Ni sur 15 mètres sur le projet Gaboury, au Témiscamingue québécois.



Le sondage GA-21-07, localisé dans la zone Pike Ouest, se situe à environ 1,8 km à l’ouest de la zone originale Pike Nickel. Le sondage GA-21-08 situé 300m à l’ouest a révélé trois sections de 13,5 m, 16,8 m et de 18,2 m titrant respectivement 0.31% Ni, 0.26% Ni et 0.23% Ni dans une enveloppe nickélifère de 131,8 m à une teneur de 0,17% Ni.

Quant au sondage GA-21-01, réalisé sous le sondage historique GA-11-08 afin d’en vérifier son potentiel en profondeur, celui-ci a pour sa part révélé une teneur de 0.21% Ni sur 122,9 m incluant 70,9 m à une teneur de 0.25% Ni. Ces résultats confirment un potentiel d’extension en profondeur. Le forage GA-11-08 complété en 2011 avait révélé une teneur de 0,20% Ni sur 81 m.

Le sondage GA-21-06, localisé dans la zone Pike Est se situant à environ 1,4 km à l’est de la zone historique Pike Centre, révèle également une présence anomale en nickel sur plus de 50 mètres. Comme ce sondage a débuté directement dans l’anomalie nickélifère, ce résultat pourrait ne pas correspondre à l’épaisseur et à la teneur réelle de la zone à cet endroit. D’autres forages seront nécessaires afin de retester ce secteur.

Ce même sondage a toutefois permis de recouper une zone aurifère jusqu’alors inconnue révélant une teneur de 2,54 g/t Au sur 1,65 m incluant 4,62 g/t Au sur 0,8 mètre. L’or se situe dans une formation de fer fortement magnétique et très silicifiée avec présence de chalcopyrite. La société prévoit également vérifier le potentiel aurifère du secteur est.

Le corridor nickélifère potentiel est maintenant de plus de 3,2 km le long de l’anomalie magnétique.

« Ces premiers résultats apportent une tout autre dimension quant au potentiel de Gaboury. Bien entendu, il faudra entreprendre d’autres forages afin d’en tester la continuité laquelle semble en relation directe avec l’anomalie magnétique traversant la propriété Gaboury sur plus de 7 km. La présence d’or associée à cette même anomalie magnétique est également une belle surprise en soi », de souligner Jonathan Hamel, président de la Société.

La société prévoit débuter prochainement un nouveau programme de forage sur Gaboury. En fonction de sa capacité de financement, la société envisage un programme comprenant une quinzaine de forages localisés tout au long de l’anomalie magnétique pour un programme d’environ 5,000 mètres.

Rappelons que plusieurs indices de nickel, cuivre et PGE se situent dans l’environnement de cette anomalie magnétique longue de plus de 25 kilomètres. Par ailleurs, la Société a acquis par jalonnement au cours de l’automne 2021, 13 nouveaux claims situés dans la partie ouest de la propriété.

SONDAGE



DE

(m)

A

(m)

LARGEUR

(mètres)

NI

%

CO

ppm

AU

(g/t)

GA-21-01 441,7 564,6 122,9 0,21 72 Incluant 441,7 512,6 70,9 0,25 83 GA-21-06 13 66 53 0,10 46 Et 229,4 232 1,65 2,54 Incluant 231,2 232 0,8 4,62 GA-21-07 124,50 289,5 165 0,26 73 Incluant 168 289,5 121,5 0,32 91 Incluant 168 183 15 0,4 104 GA-21-08 123 285 162 0,14 62 Incluant 153,2 285 131,8 0,17 74 Incluant 177 195,2 18,2 0,23 94 Incluant 233,5 250,3 16,8 0,26 97 Incluant 270 283,5 13,5 0,31 78

Projet Gaboury

Le projet Gaboury, comprenant 95 claims d’une superficie d'environ 5273 hectares, est accessible à l'année par un réseau routier provincial et par un ensemble de chemins forestiers.

En 2010-2011, Fieldex Exploration (Maintenant Fokus Mining Corp.) avait foré la propriété Gaboury pour tester une anomalie électromagnétique Max-Min et avait recoupé d'importantes teneurs en nickel. La minéralisation recoupée se localise dans une large bande mafique à ultramafique. Des teneurs de 0,20% Ni avaient été recoupés sur des épaisseurs variant de 81m à 88m dans trois sondages formant l’indice Pike Nickel.

L'indice de cuivre Pyke Copper se situe un peu au nord de l'indice Pike Nickel. La minéralisation semi-massive y est constituée de chalcopyrite, pyrite et pyrrhotite dans une gangue de calcite. Des valeurs allant jusqu’à 12,30 % Cu y ont été retracés dans des tranchées en 1974.

On y retrouve également quelques indices d’or notamment les indices Laverlochère et Brisebois lesquels ont révélé des teneurs en or allant jusqu'à 48,68 g/t Au dans des veines de quartz allant de 0,3 à 5 m d'épaisseur tandis qu'une autre zone de cisaillement minéralisée d'une épaisseur comprise entre 2 et 25 m a donné des teneurs en or allant jusqu'à 8,8 g/t Au. Des résultats de cuivre et d’argent ont également été rapportés dans des travaux historiques à proximité de ces mêmes indices. Ces données historiques proviennent des GM 46167, GM 58164 et GM 04753 et sont disponibles sur le site de SIGEOM, du MERN.

Suite à une entente avec Fokus Mining, Mosaic a le droit d’acquérir un intérêt de 60% dans le projet Gaboury en contrepartie de l’émission de 3M d’actions en faveur de Fokus Mining et de compléter pour 1M$ en travaux au cours des 36 mois suivant la date anniversaire. Mosaic pourra également obtenir un autre 20% en contrepartie d’un investissement de 500,000$ en travaux et de la livraison d’une évaluation de la ressource 43-101 d’ici juin 2029. Mosaic est l’opérateur du projet.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Jeannot Théberge, géologue indépendant et personne accréditée selon la norme 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant maintenant sur l'exploration de futurs gisements stratégiques de cuivre, de nickel et de zinc en priorité sur le territoire de la province de Québec qui ont une longue et fructueuse histoire de production de métaux de base principalement dans les camps miniers de Rouyn-Noranda, Matagami, Val-d'Or et Chibougamau.

Au nom du Conseil

M. Jonathan Hamel

Président et Directeur Général

jhamel@mosaicminerals.ca

