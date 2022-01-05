Pactiv Evergreen将出售其在中国、韩国和中国台湾的纸盒包装与灌装机械业务

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伊利诺伊州莱克福雷斯特, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pactiv Evergreen Inc.（以下简称为“Pactiv Evergreen”；纳斯达克股票代码：PTVE）今日宣布，其全资子公司Evergreen Packaging International LLC（以下简称为“Evergreen Packaging”）已签订一项最终协议，将以约3.35亿美元的企业价值向康美包集团（SIG Combibloc Group Ltd）的子公司瑞士工业公司（SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH）出售其在中国、韩国和中国台湾的纸盒包装与灌装机械业务。



此项交易需经过监管批准并满足其他惯例成交条件，预计将于2022年第二季度或第三季度完成。

Pactiv Evergreen首席执行官Michael King表示：“今日的公布内容是Pactiv Evergreen总体转型中的又一项战略性举措。完成这项交易将使Pactiv Evergreen进一步聚焦我们在北美地区的战略重点，我们在北美业已成为一家领先的鲜食饮品包装制造商，为全球最受喜爱的众多品牌提供服务。”

联系方式：

投资者：

Dhaval Patel

732.501.9657

dhaval.patel@pactivevergreen.com

媒体：

Beth Kelly

412.303.4771

beth.kelly@pactivevergreen.com