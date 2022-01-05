Pactiv Evergreen将出售其在中国、韩国和中国台湾的纸盒包装与灌装机械业务

伊利诺伊州莱克福雷斯特, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pactiv Evergreen Inc.（以下简称为“Pactiv Evergreen”；纳斯达克股票代码：PTVE）今日宣布，其全资子公司Evergreen Packaging International LLC（以下简称为“Evergreen Packaging”）已签订一项最终协议，将以约3.35亿美元的企业价值向康美包集团（SIG Combibloc Group Ltd）的子公司瑞士工业公司（SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH）出售其在中国、韩国和中国台湾的纸盒包装与灌装机械业务。
此项交易需经过监管批准并满足其他惯例成交条件，预计将于2022年第二季度或第三季度完成。
Pactiv Evergreen首席执行官Michael King表示：“今日的公布内容是Pactiv Evergreen总体转型中的又一项战略性举措。完成这项交易将使Pactiv Evergreen进一步聚焦我们在北美地区的战略重点，我们在北美业已成为一家领先的鲜食饮品包装制造商，为全球最受喜爱的众多品牌提供服务。”
联系方式：
投资者：
Dhaval Patel
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dhaval.patel@pactivevergreen.com
媒体：
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412.303.4771
beth.kelly@pactivevergreen.com
关于Pactiv Evergreen Inc.Pactiv Evergreen Inc.（纳斯达克股票代码：PTVE）是北美最大的鲜食饮品包装制造商之一。公司拥有近1.6万名员工，面向当今消费者提供一系列紧跟潮流趋势和极具丰富特色的食品饮料保护、包装与展示产品。公司的许多产品均采用可循环材料、可回收或可再生材料制成，客户群体种类多样，包括餐厅、食品服务分销商、零售商、食品饮料生产商、包装商及处理商。如需了解更多信息，请访问www.pactivevergreen.com。