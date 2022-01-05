Pactiv Evergreen 將出售在中國、韓國和台灣的紙箱包裝和灌裝機械業務

伊利諾伊州森林湖, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pactiv Evergreen Inc. (Pactiv Evergreen; NASDAQ: PTVE) 今天宣佈已與其全資子公司 Evergreen Packaging International LLC (Evergreen Packaging) 達成最終協議，將其在中國、韓國和台灣的紙箱包裝和灌裝機械業務售予 SIG Combibloc Group Ltd 的子公司 SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft GmbH，企業價值約為 3.35 億美元。
這項交易預計將在 2022 年第二季或第三季度完成，但有待監管機構批准及滿足其他慣例成交條件。
Pactiv Evergreen 行政總裁 Michael King 表示：「今天的公告代表了 Pactiv Evergreen 整體轉型的策略步伐。我們在北美成為領先的新鮮食品和飲品包裝製造商，為許多世界上最受歡迎的品牌提供服務，此次交易的完成將使 Pactiv Evergreen 進一步加強在北美的策略重點。」
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關於 Pactiv Evergreen Inc. Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE) 是北美最大的新鮮食品和飲品包裝製造商之一。公司擁有近 16,000 名員工，生產範圍廣泛的潮流產品和功能豐富的產品，為當今的消費者保護、包裝和展示食品和飲品。有很多產品是由回收、可回收或可再生材料製成，銷售給多元化的客戶組合，包括餐廳、餐飲服務分銷商、零售商、食品和飲品生產商、包裝商和加工商。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.pactivevergreen.com。