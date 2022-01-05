Wi-Fi CERTIFIED 6™版本2为先进Wi-Fi®应用新增多项功能

得克萨斯州奥斯汀, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着采用 Wi-Fi CERTIFIED 6 ™ 的稳步增长，Wi-Fi Alliance®将逐步推进Wi-Fi 6认证，以满足当今Wi-Fi®用例日益增长的需求。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2现已发布，带来支持提高设备和流量密度的新功能，可为Wi-Fi设备和应用提供更好的性能和功耗管理。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2增加了对上行多用户多输入多输出（多用户MIMO）的支持，从而可提供更流畅的流媒体服务和视频会议，提供更快的上传和更可靠的游戏体验。此外，三个功耗管理功能还可改进Wi-Fi CERTIFIED 6的功耗效率，有利于企业、工业和物联网 (IoT) 的应用。新功能适用于Wi-Fi 6 - 2.4 GHz、5 GHz和6 GHz支持的所有频段，可为住宅、企业和大型公共网络带来容量、效率、覆盖范围和性能方面的优势。Wi-Fi CERTIFIED 6可提供先进应用的最佳体验，同时可提供强大的WPA3™安全性并促进 Wi-Fi CERTIFIED™ 设备之间的互操作性。



Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示：“Wi-Fi提供了先进的功能，推动了巨大的全球创新，为用户每天依赖Wi-Fi应用的大规模增长铺平了道路。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2可进一步推动Wi-Fi的发展，满足当今的市场需求，并以更大的容量、效率和可靠性支持更高性能的Wi-Fi情景。

Wi-Fi上行性能

2022年将有近20亿台Wi-Fi 6设备进入市场1，目前的Wi-Fi支持越来越高的设备密度、更大的带宽需求应用，以及住宅和企业环境中激增的上行数据需求。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2增加了对上行多用户MIMO的支持，使设备能够同时上传内容到一个接入点 (AP)。Wi-Fi网络正在支持越来越多的上行活动，随着用户经常将工作文件和视频上传到社交媒体网站，以及更多的物联网设备通过Wi-Fi向云端发送数据，上行数据消费的趋势将进一步增加。

上行多用户MIMO提高了网络性能，减少了视频会议、上传文档和其他需要更大上行容量的关键任务应用的延迟。全球范围内，Wi-Fi 6在大型办公大楼、公共场所、学校、高层住宅和公共交通枢纽的部署越来越多，先进的Wi-Fi 6能力推动了无数依赖Wi-Fi应用的创新。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2可实现全面的多用户MIMO，即使在具有许多Wi-Fi设备的具有挑战性的环境中，也能提供强大的Wi-Fi性能。

Wi-Fi功耗管理

Wi-Fi CERTIFIED 6版本2包括为企业和物联网部署设备带来功耗管理改进的新功能。新的低功耗和睡眠模式增强功能（包括广播目标唤醒时间（TWT）、延长睡眠时间和动态多用户空间多路复用省电（SMPS））可实现多电池供电设备的功耗优化。这三个功能可让多个设备接收延长睡眠时间，允许“唤醒”传输数据的特定时间，并支持动态关闭冗余接收链，从而优化Wi-Fi CERTIFIED 6版本2网络的功耗。功耗管理功能有利于智能家居、智能城市和工业物联网（IIoT）环境，并可使Wi-Fi进一步发挥提供物联网应用的作用。

“由于手机、平板电脑、个人电脑和接入点需要更好的Wi-Fi连接来支持住宅和企业环境中高性能、低延迟的使用，Wi-Fi 6的采用速度超过了前几代Wi-Fi。技术进步继续为大量用户和用例在速度和效率方面带来益处，这种重要性在连接和传输大量数据的用户或客户端设备密度高的地区更为明显，”IDC研究总监Phil Solis表示。“芯片组成本的降低和Wi-Fi 6功耗管理方面的进步也将在未来几年帮助物联网空间更广泛地采用Wi-Fi 6。”

Wi-Fi CERTIFIED 6版本2的行业支持

“当今的服务提供商希望将Wi-Fi 6作为托管Wi-Fi解决方案的一部分，为消费者提供最好的居家联网体验。很明显，连接设备的数量正在加速增长，家庭“企业化”、超高清视频、远程医疗和在线游戏等趋势都对家庭网络提出了更多的要求。Wi-Fi 6可满足这些需求，Airties借助由Airties Edge软件支持的Wi-Fi 6网关和扩展器，提供了广泛的Wi-Fi 6组合。” – Airties首席技术官Metin Taskin

“博通很高兴将其Wi-Fi 6E接入点和客户端设备参考设计纳入Wi-Fi CERTIFIED 6版本2测试台中。Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E设备的广泛增加已为消费者创造了新的体验。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2认证计划旨在推进这一势头，我们很高兴能作为其中的一员。” – 博通无线通信和连接事业部营销副总裁Vijay Nagarajan

“Wi-Fi为消费者提供的各种新功能都需要不断更新，有时需要分阶段发布以便将产品推向市场。我们赞赏Wi-Fi Alliance继续推动这一阶段性进程以及最新推出的Wi-Fi CERTIFIED 6版本2，这些为Wi-Fi 6带来了上行多用户MIMO等强大的新功能。” - 康普家庭网络首席技术官Charles Cheevers

“Wi-Fi CERTIFIED 6是物联网应用的游戏改变者，而Wi-Fi CERTIFIED 6版本2进一步扩展了这些创新。Wi-Fi CERTIFIED 6版本2在TWT、上行多用户MIMO的增强功能，以及可延长电池供电设备寿命的睡眠时间功能，不仅可提供整个家庭范围的覆盖广度，还可提供整个物业范围的覆盖广度，包括室外摄像头、照明、能源管理系统和传感器。 英飞凌的AIROC™ Wi-Fi系列产品支持Wi-Fi CERTIFIED 6版本2功能，加上先进的范围和稳健的改进能力、更好的功耗管理和全面的安全框架，可为物联网应用提供前沿解决方案。”– 英飞凌物联网计算和无线高级总监Sivaram Trikutam

“我们要感谢Wi-Fi Alliance，他们使业界能够通过认证计划来提升新的Wi-Fi技术，有助于确保设备的互操作性，我们很高兴Intel® Wi-Fi 6E AX210产品成为他们最新测试平台的一部分。随着设备数量呈指数级的持续增长，新的Wi-Fi CERTIFIED 6版本2功能（如上行MU-MIMO）加上Wi-Fi 6E的6 GHz频段新高速通道，将帮助网络扩展其能力，提供更快、更灵敏的Wi-Fi体验。” - 英特尔公司客户端计算事业部副总裁兼无线解决方案事业部总经理Eric A. McLaughlin

“鉴于新的颠覆性、无束缚实时沉浸式体验对更大响应性和性能的需求，Wi-Fi Alliance认证对于确保Wi-Fi 6版本2设备的强大互操作性和快速采用至关重要。我们很荣幸我们的WAV600-2产品系列被选为Wi-Fi CERTIFIED 6版本2的接入点测试台设备，MaxLinear芯片组还将为今年推出的千兆视频、游戏和其他要求低延迟服务的下一代宽带平台提供支持。” - MaxLinear宽带接入副总裁Doron Tal

“Wi-Fi CERTIFIED 6版本2计划将为高密度无线网络带来诸多改进。我们将看到上行链路性能、功耗和增强范围方面的切实进步，为住宅、工业和企业用户解锁新的应用和用例。作为Wi-Fi CERTIFIED 6版本2芯片组测试台的一部分，联发科技的Filogic系列提供快速、可靠和始终保持连接的解决方案，帮助推动Wi-Fi行业向前发展，因为我们比以往任何时候都更依赖于连接设备。” – 联发科技智能连接业务企业副总裁兼总经理Alan Hsu

作为首批获得Wi-Fi CERTIFIED 6版本2和Wi-Fi Alliance互操作性测试台认证的公司之一，恩智浦将继续在帮助Wi-Fi Alliance创新和推动Wi-Fi 6的采用方面发挥领导作用。通过Wi-Fi CERTIFIED 6版本2, Wi-Fi Alliance正在积极满足先进物联网应用日益增长的性能需求，无论是在现在还是未来，这些应用都需要更大的容量和更高的功耗效率。” - 恩智浦半导体副总裁兼无线连接解决方案总经理Larry Olivas

“我们的工作和娱乐方式发生了根本性的转变，有效的连接对于我们在物理世界和虚拟世界之间的无缝过渡至关重要。安森美祝贺Wi-Fi Alliance及时推出Wi-Fi CERTIFIED 6版本2。这更加有助于通过上行MU-MIMO和功耗效率的优化改善最终用户体验，为更流畅、更可靠的视频、游戏和物联网应用扩展机会。” - 安森美产品营销、无线连接和信号处理事业部副总裁Irvind Ghai

“为确保远程工作、娱乐和学习的高效可靠连接，现在对更好的上行数据方法出现了史无前例的巨大需求。上行MU-MIMO是Wi-Fi CERTIFIED 6版本2的一项关键功能，设计用于各种环境的应用。高通的端到端解决方案使客户能够在部署领先技术的同时，提供符合时代要求的网络、物联网和移动产品。” - 高通技术公司互联与网络高级副总裁兼总经理Rahul Patel

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1 《IDC Research》，2021年