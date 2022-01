BIOMODEX et l’Institut de Cardiologie de Montréal font équipe afin de développer des modèles de cœurs battants imprimés en 3D

BOSTON, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOMODEX®, le leader des simulateurs haptiques bioréalistes pour la formation et le perfectionnement des médecins, et l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), un centre de cardiologie ultraspécialisé de renommée internationale, annoncent qu’ils s’associent afin de développer un nouveau modèle de formation cardiovasculaire destiné à aider les cardiologues à s’entraîner et à répéter des interventions complexes d’implantations de valve prothétique (valve-in-valve).



Les équipes mettront au point plusieurs versions 3D de valves mitrales et aortiques correspondant à des cas spécifiques. Pour se préparer aux interventions sur les patients, toutes les procédures seront d’abord simulées sur ces valves imprimées en 3D et permettront de confirmer l’utilité de ce nouveau modèle d’entraînement. Les répliques seront utilisées conjointement avec un dispositif spécialisé et une pompe cardiaque afin de permettre aux valves de s’ouvrir et de se fermer pour imiter un cœur qui bat. Les médecins pourront également mesurer la pression à l’intérieur de la cavité pour assurer une hémodynamique adéquate.

« Les médecins nous disent souvent qu’ils sont impressionnés par la façon dont notre dispositif cardiaque structurel simule la sensation, la friction et le retour tactile du tissu cardiaque et des vaisseaux sanguins réels. La simulation du mouvement des valves est nettement plus poussée et permettra à notre modèle de passer à la vitesse supérieure. Nous offrons essentiellement un système complexe reproduisant un cœur qui bat, avec des valves qui s’ouvrent et se ferment au fur et à mesure que le sang circule », a déclaré Ziad Rouag, président et chef de la direction de Biomodex. « L’équipe de l’Institut de Cardiologie de Montréal possède l’expertise nécessaire à la concrétisation de notre vision et nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec elle. »

« Nous sommes convaincus que les simulateurs haptiques bioréalistes de Biomodex faciliteront et amélioreront la formation et le perfectionnement des interventions cardiaques structurelles », a déclaré le Dr Walid Ben Ali, chirurgien cardiaque à l’ICM. « Nous nous réjouissons de collaborer avec Biomodex à la mise au point de nouveaux outils de formation de pointe qui ont le potentiel de redéfinir la prestation des soins cardiovasculaires. »

Les reconstitutions anatomiques 3D de Biomodex sont basées sur les images médicales propres au patient. On utilise des matériaux de pointe pour simuler les caractéristiques biomécaniques et les retours tactiles de l’anatomie. Le dispositif reproduit le flux et la viscosité du sang en plus d’être compatible avec les ultrasons. En plus de renforcer la préparation et la confiance des médecins, cette approche pourrait permettre de réduire les erreurs chirurgicales et médicales ainsi que les coûts liés aux procédures et aux hospitalisations, et d’améliorer les résultats pour les maladies aiguës et chroniques.

Plus tôt cette année, les médecins de l’Institut de Cardiologie de Montréal ont utilisé le simulateur Biomodex® LAACS™ (Left Atrial Appendage Closure System) pour simuler la procédure complète d’une occlusion de l’appendice auriculaire gauche. C’était la toute première fois que cette procédure était réalisée à l’aide d’un simulateur haptique bioréaliste en Amérique du Nord.

« L’avenir de la médecine réside dans l’utilisation de la technologie pour offrir à nos patients des soins de meilleure qualité et personnalisés », a déclaré le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du centre de recherche de l’ICM, professeur de médecine à l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine personnalisée. « L’utilisation de modèles imprimés en 3D spécifiques à chaque cas permettra à nos cardiologues de pratiquer des interventions sur des répliques des valves mitrales et aortiques de leurs patients tout en minimisant les risques et en améliorant les résultats cliniques. »

À propos de BIOMODEX®

BIOMODEX® est une société de technologie médicale basée à Boston et à Paris dont la mission est de transformer la façon dont les médecins s’entraînent et se perfectionnent. L’entreprise imprime en 3D des modèles anatomiques en utilisant des matériaux de pointe qui fournissent un retour tactile bioréaliste. Entièrement personnalisable, cette nouvelle génération de simulateurs s’intègre à un système breveté de circulation sanguine et à des outils d’imagerie intraprocédurale tels que l’ETO et l’EIC. Grâce à cette expérience réaliste, les cliniciens peuvent améliorer leurs compétences et promouvoir l’adoption de nouveaux dispositifs ou procédés médicaux dans le but d’améliorer la prise en charge des patients. Pour plus de détails sur les simulateurs haptiques bioréalistes de Biomodex, visitez le site www.biomodex.com.

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) vise constamment les plus hauts standards d’excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada. L’ICM est affilié à l’Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs. www.icm-mhi.org

