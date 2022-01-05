iPower 为欧洲市场交付第一批水培设备订单

美国加州杜阿尔特, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPower Inc. （纳斯达克：IPW）（简称“iPower”或者“公司”)，美国领先的在线水培设备供应商与零售商之一，宣布其向欧洲市场的扩张，为其英国和德国消费者完成了在亚马逊的首次订单交付。



2021年12月期间，iPower为英国和德国的客户交付了若干自有品牌的产品，包括修剪设备，空气过滤器，种植袋、帐篷和其他配件。此次交付标志着iPower正式迈入欧洲水培市场，该市场正处于发展的早期阶段，将为iPower提供长期增长机会。

“随着我们进入两个市场渗透率非常有限的新水培市场，我们将继续加深与主要合作伙伴的关系，” iPower 首席执行官 Lawrence Tan 评论道。“英国和德国是欧洲人口最多的两个国家，我们相信这两个国家都代表着一个重要的早期机会，可以获得市场份额并提高我们核心品牌iPower和Simply Deluxe，以及我们最近推出的营养剂系列Flourish的知名度。我们期待通过与亚马逊的合作，为这些新的水培消费者提供高质价优的产品。”

在欧洲的水培设备首次销售将在截至2021年12月31日的公司第二财政季度中得到确认。

关于 iPower Inc.

iPower Inc.是美国领先的在线水培设备与配件零售商和供应商之一。iPower通过其网站www.zenhydro.com，以及其在线平台合作伙伴，提供数千种自有品牌及数百种其他品牌存货单位（SKU）产品。iPower拥有多样化的客户群体，包括商企和个人。更多信息，请访问iPower的网站： https://ir.meetipower.com/。

前瞻性声明

本声明中除历史事实的陈述之外的所有陈述都是前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，是基于目前对iPower认为可能影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的预期和预测。投资者可以通过诸如 "可能"、"将"、"期望"、"预期"、"目标"、"估计"、"打算"、"计划"、"相信"、"潜在"、"继续"、"很可能 "或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述。iPower没有义务更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律要求。尽管iPower相信这些前瞻性陈述所表达的预期是合理的，但不能保证这些预期会全部实现，并且iPower提醒投资者，实际结果可能与预期结果有实质性的差异，并鼓励投资者查阅iPower的注册声明和其向SEC提交的其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。

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