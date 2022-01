Lannion, le 5/01/2022 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :

15 417 titres

656 318,13 euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 51 672 titres 953 357,07 € 237 transactions VENTE 66 681 titres 1 274 303,86 € 264 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

30 426 titres

337 902,50 euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaines informations :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021, le 24 janvier 2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP



Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 237 51 672 953 357,07 264 66 681 1 274 303,86 01/07/2021 1 1 16,02 2 235 3 788,10 02/07/2021 1 1 16,14 3 1 321 21 407,74 05/07/2021 1 1 16,06 1 1 16,06 06/07/2021 1 1 16,10 4 2 111 34 562,10 07/07/2021 2 411 6 707,88 2 101 1 684,68 08/07/2021 4 1 701 27 695,46 1 1 16,50 09/07/2021 2 391 6 209,44 2 751 12 196,24 12/07/2021 2 391 6 232,62 1 1 16,02 13/07/2021 1 1 15,80 2 244 3 903,80 14/07/2021 3 1 191 18 556,58 2 2 31,96 15/07/2021 1 1 15,50 1 1 15,50 16/07/2021 3 1 141 17 594,50 5 3 031 48 363,90 19/07/2021 4 1 731 26 725,96 1 1 15,56 20/07/2021 1 1 15,70 4 2 091 32 989,50 21/07/2021 1 1 15,82 2 299 4 777,86 22/07/2021 1 1 16,10 5 2 751 44 721,30 23/07/2021 1 1 16,86 4 1 641 27 788,66 26/07/2021 1 1 17,08 2 601 10 265,08 27/07/2021 3 1 307 21 972,66 1 1 16,90 28/07/2021 1 1 16,88 4 1 511 25 732,28 29/07/2021 2 199 3 367,24 2 501 8 657,08 30/07/2021 2 409 6 985,94 2 117 2 040,34 02/08/2021 3 686 11 649,00 1 1 17,30 03/08/2021 1 1 17,10 1 1 17,10 04/08/2021 2 541 9 056,70 1 1 17,10 05/08/2021 2 47 780,20 2 681 11 549,40 06/08/2021 1 1 17,00 1 1 17,00 09/08/2021 1 539 8 861,16 1 416 6 988,80 10/08/2021 1 1 16,84 1 1 16,84 11/08/2021 1 1 16,80 1 1 16,80 12/08/2021 2 205 3 411,28 2 281 4 776,72 13/08/2021 2 295 4 956,06 1 1 16,86 16/08/2021 3 1 553 25 904,04 1 1 16,68 17/08/2021 4 1 671 27 515,32 1 1 16,72 18/08/2021 1 1 16,50 1 1 16,50 19/08/2021 1 1 16,26 1 1 16,26 20/08/2021 1 1 16,28 2 321 5 283,48 23/08/2021 1 1 16,66 2 2 33,32 24/08/2021 1 1 16,60 3 621 10 443,80 25/08/2021 2 95 1 564,06 2 2 33,64 26/08/2021 2 57 936,02 2 89 1 493,14 27/08/2021 2 6 98,40 1 1 16,40 30/08/2021 1 1 16,46 1 1 16,46 31/08/2021 1 1 16,42 2 311 5 168,62 01/09/2021 1 1 16,70 2 2 33,40 02/09/2021 1 1 16,76 1 1 16,76 03/09/2021 5 1 785 29 108,40 1 1 16,68 06/09/2021 2 458 7 401,28 1 1 16,16 07/09/2021 1 1 16,24 1 1 16,24 08/09/2021 2 729 11 737,08 1 1 16,28 09/09/2021 2 50 797,16 1 1 16,10 10/09/2021 2 72 1 147,68 1 1 15,94 13/09/2021 1 1 16,30 5 3 521 57 776,70 14/09/2021 2 510 8 507,16 2 581 9 900,24 15/09/2021 1 1 16,96 2 581 9 853,76 16/09/2021 1 1 17,10 1 1 17,10 17/09/2021 1 1 17,10 2 571 9 775,50 20/09/2021 1 1 17,18 2 398 6 837,64 21/09/2021 3 1 361 22 785,90 1 1 16,90 22/09/2021 1 1 17,32 6 2 329 40 688,20 23/09/2021 1 1 18,72 5 1 981 37 438,12 24/09/2021 3 1 344 25 390,08 1 1 19,00 27/09/2021 1 1 19,00 5 1 931 37 377,00 28/09/2021 4 1 811 35 195,40 1 1 19,80 29/09/2021 2 251 4 774,24 1 1 19,24 30/09/2021 1 1 19,00 1 1 19,00 01/10/2021 3 1 291 24 156,28 1 1 18,88 04/10/2021 1 1 19,12 2 5 95,60 05/10/2021 2 66 1 246,30 1 1 19,10 06/10/2021 3 1 143 21 487,20 1 1 19,08 07/10/2021 2 841 15 861,34 1 1 18,94 08/10/2021 1 1 19,26 3 772 14 977,46 11/10/2021 3 941 17 970,50 1 1 19,50 12/10/2021 2 591 11 099,38 2 3 57,54 13/10/2021 1 1 19,20 3 1 361 26 233,40 14/10/2021 1 1 19,34 4 1 571 30 799,94 15/10/2021 2 2 39,56 1 1 19,78 18/10/2021 4 1 721 33 992,70 1 1 20,10 19/10/2021 2 89 1 779,90 2 611 12 341,90 20/10/2021 1 1 19,90 1 1 19,90 21/10/2021 1 1 20,25 2 601 12 230,25 22/10/2021 1 1 20,10 1 1 20,10 25/10/2021 3 921 18 540,30 1 1 20,30 26/10/2021 3 881 17 693,60 2 611 12 586,50 27/10/2021 1 1 20,70 6 2 300 48 867,85 28/10/2021 1 1 21,40 2 331 7 083,40 29/10/2021 6 3 151 64 934,10 1 1 21,60 01/11/2021 2 551 11 240,65 3 1 341 28 067,65 02/11/2021 1 1 20,65 2 601 12 590,65 03/11/2021 1 1 20,65 2 591 12 322,15 04/11/2021 2 601 12 350,60 1 1 20,60 05/11/2021 2 751 15 170,50 1 1 20,50 08/11/2021 2 581 11 562,00 1 1 20,00 09/11/2021 3 1 031 20 258,60 2 401 8 079,80 10/11/2021 2 551 10 931,84 2 641 13 011,84 11/11/2021 1 1 20,50 2 2 41,00 12/11/2021 1 1 20,00 1 1 20,00 15/11/2021 2 551 10 954,15 1 1 20,15 16/11/2021 3 831 16 362,80 1 1 20,00 17/11/2021 1 1 19,48 1 1 19,48 18/11/2021 3 821 15 809,54 1 1 19,34 19/11/2021 4 1 841 34 802,10 1 1 19,30 22/11/2021 1 1 19,12 4 1 295 25 536,56 23/11/2021 5 1 557 30 103,30 2 438 8 654,88 24/11/2021 4 1 671 31 687,90 1 1 19,10 25/11/2021 1 1 19,02 3 487 9 439,50 26/11/2021 4 1 471 28 524,84 4 2 011 40 220,34 29/11/2021 4 1 561 30 829,90 2 2 40,60 30/11/2021 2 341 6 595,34 5 2 407 48 194,14 01/12/2021 1 1 20,55 8 4 671 98 541,55 02/12/2021 1 1 21,30 1 1 21,30 03/12/2021 1 1 21,10 1 1 21,10 06/12/2021 1 1 21,05 2 91 1 960,55 07/12/2021 1 1 21,50 2 701 15 106,50 08/12/2021 1 1 21,60 1 1 21,60 09/12/2021 1 1 21,35 1 1 21,35 10/12/2021 1 1 21,40 4 1 446 31 667,15 13/12/2021 1 1 22,20 4 1 561 34 885,20 14/12/2021 2 731 16 118,85 1 1 22,35 15/12/2021 1 1 21,85 1 1 21,85 16/12/2021 1 1 22,15 3 1 211 27 093,65 17/12/2021 1 1 22,50 3 1 141 25 756,50 20/12/2021 1 1 22,70 4 1 711 39 805,70 21/12/2021 3 1 261 28 758,40 1 1 22,90 22/12/2021 1 1 22,60 4 1 311 30 084,10 23/12/2021 1 1 23,35 3 971 22 791,85 24/12/2021 1 1 23,80 1 1 23,80 27/12/2021 2 321 7 495,40 1 1 23,40 28/12/2021 1 1 23,60 2 421 9 977,60 29/12/2021 1 1 23,75 4 1 071 25 595,25 30/12/2021 2 2 47,70 1 1 23,85 31/12/2021 1 1 24,20 1 1 24,20

