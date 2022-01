Ubisoft annonce Ubisoft+ sur Xbox et Tom Clancy’s Rainbow Six ® Extraction sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass

English French

Paris, 5 janvier 2022 – Ubisoft annonce aujourd’hui le lancement prochain d'Ubisoft+, son service d'abonnement, sur Xbox. L’entreprise annonce également qu'elle proposera Rainbow Six® Extraction, son FPS tactique en coopération offrant une toute nouvelle expérience PVE en équipe aux millions de joueurs de l'univers Rainbow Six et au-delà, aux membres du Xbox Game Pass et du PC Game Pass lors du lancement du jeu le 20 janvier.

Ubisoft+ permet aux joueurs d'accéder à plus de 100 jeux Ubisoft - dont les dernières sorties, les DLC et les titres phares de l’éditeur - et à des récompenses telles que des objets cosmétiques, des boosters et d'autres avantages en jeu. Ubisoft+ est actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, et le sera bientôt sur Xbox.

« En rendant Rainbow Six Extraction disponible sur le Xbox Game Pass et sur le PC Game Pass dès son lancement, nous montrons que nous croyons fermement à la proposition de valeur et aux choix que les services d’abonnement offrent aux joueurs » déclare Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development, Ubisoft. « Le lancement de Rainbow Six Extraction via le Xbox Game Pass et le PC Game Pass n'est qu'un début. A terme, nous proposerons le service d'abonnement Ubisoft+ aux joueurs sur Xbox afin qu'ils puissent profiter de l'intégralité de notre bibliothèque Ubisoft+, comprenant tous les nouveaux jeux, sur leurs consoles. »

À la sortie de Rainbow Six Extraction le 20 janvier, les membres du Xbox Game Pass et du PC Game Pass pourront se lancer dans cette expérience de coopération PvE intense, palpitante et imprévisible jusqu'à trois joueurs pour affronter et contenir une menace extraterrestre. Rainbow Six Extraction s'appuie sur tous les éléments de gameplay tactique introduits dans Rainbow Six Siege. Ubisoft annonce également que Rainbow Six Siege sera disponible pour les membres du PC Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate à partir du 20 janvier et que sa disponibilité sur le Xbox Game Pass sera prolongée.

« Avec Rainbow Six Extraction, les membres du Xbox Game Pass et du PC Game Pass pourront profiter d'un nouveau blockbuster dans leur bibliothèque dès le jour de son lancement. » explique Sarah Bond, Corporate Vice President, Game Creator Experience and Ecosystem, Xbox. « Et avec Rainbow Six Siege disponible sur le Xbox Game Pass et sur le PC Game Pass, la communauté Rainbow Six et les fans de jeux de tir tactique ne manqueront pas d'occasions de jouer ensemble, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. »

A propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2020–21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

