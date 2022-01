English French

Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Division par 10 de la valeur nominale des actions CBI

Dernier jour de cotation des actions anciennes : vendredi 7 janvier 2022

Premier jour de cotation des actions nouvelles : lundi 10 janvier 2022

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) communique le calendrier de mise en œuvre de la division de la valeur nominale de ses actions approuvée par l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2021.

Sur la base d’une valeur nominale actuelle par action de 1,00 euro et d’un total de 19 337 000 actions, la valeur nominale sera désormais de 0,10 euro pour 193 370 000 actions. Chaque actionnaire détenant 1 action CBI (code ISIN : FR00140062P9) à la clôture de la séance boursière du 7 janvier 2022 deviendra automatiquement propriétaire de 10 actions CBI (nouveau code ISIN : FR0014007LW0) dont la première cotation aura lieu le 10 janvier 2022. Les actions nouvelles seront livrées le 12 janvier 2022. Le capital social de CBI restera inchangé à 19 337 000 euros.

Dates Objet 29-déc-21 Tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire 07-janv-22 Dernier jour de cotation des actions anciennes 10-janv-22 Date effective de la division du nominal / Radiation des anciennes actions / Cotation des actions nouvelles 11-janv-22 Date d'enregistrement comptable 12-janv-22 Date de livraison des actions nouvelles

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Gregory Bosson

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

