Aramis Group : évolution de l’équipe Finance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 5 janvier 2022

Evolution de l’équipe Finance d’Aramis Group

Aramis Group, un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion, annonce aujourd’hui la nomination de Fabrice Farcot en tant que Directeur Financier par intérim, en remplacement de Stéphane Rougeot.

Fabrice Farcot bénéficie d’une connaissance unique du Groupe qu’il a rejoint il y a huit ans en tant que Directeur Financier. Aux côtés de Guillaume Paoli et de Nicolas Chartier, il a notamment participé avec succès à l’introduction en bourse de la Société en juin 2021, à l’acquisition de l’acteur britannique CarSupermarket en mars 2021 et à la structuration de l’équipe Finance.

Fabrice pourra notamment s’appuyer sur Alexandre Leroy qui a rejoint Aramis Group en qualité de Directeur des Relations Investisseurs au mois de décembre 2021. Fort de près de 15 ans d’expérience en finance, Alexandre a notamment dirigé les Relations Investisseurs et la communication financière, RSE et institutionnelle de Mercialys (Groupe Casino) pendant 5 ans. Alexandre est diplômé de l’EM Lyon et de l’Université Paris Dauphine.

Prochaine information financière

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 27 janvier 2022 après bourse

A propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,361 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

