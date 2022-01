English French

Paris, Amsterdam, le 5 janvier 2022

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield : résiliation du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel

URW annonce avoir mis fin au contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel avec effet au 31 décembre 2021 après la clôture des marchés financiers en raison de l’absence d’utilisation ces derniers mois (aucune transaction n’a été exécutée durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021).

A la date de résiliation, le contrat de liquidité comptait pour actifs :

0 action jumelée

14 741 407,19 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 action jumelée

15 000 000 €

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Samuel Warwood

+33 7 60 44 10 25

Samuel.warwood@urw.com

Relations presse

Pauline Duclos-Lenoir

+33 7 60 30 63 54

Pauline.Duclos-lenoir@urw.com

Cornelia Schnepf – Finelk

+44 7387 108 998

Cornelia.Schnepf@finelk.eu



A propos Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec un portefeuille valorisé à 55 Mds€ au 30 juin 2021, dont 86% en commerce, 7% en bureaux, 5% en sites de congrès & expositions et 2% en services. Aujourd’hui, le Groupe possède 86 centres de shopping, incluant 53 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d’Europe et des États-Unis. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.

Grâce à ses 2 900 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d’envergure internationale. Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les actions jumelées d’Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l’intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A- par Standard & Poor's et d’une notation A3 par Moody’s.

Pour plus d’informations, consultez www.urw.com

Visitez notre bibliothèque média sur https://mediacentre.urw.com

Suivez les actualités du Groupe sur Twitter @urw_group, LinkedIn @Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram @urw_group

Pièce jointe