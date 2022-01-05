Expereo任命Ben Elms为首席营收官

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荷兰阿姆斯特丹, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的全球互联网、云接入优化、SASE和SD-WAN服务提供商Expereo今天宣布任命Ben Elms为首席营收官。Elms的主要职责是领导所有渠道的销售和市场转型，推动Expereo服务在全球范围内的扩展和采用。



Elms在电信行业拥有超过20年的运营专业知识和领导经验。他最近曾担任的职务是Vodafone Global Enterprise（领先的国际无线和有线运营商Vodafone Group Plc旗下企业）的集团总监（首席执行官）。担任该职务期间，他负责领导全球团队，管理与全球跨国客户的关系。在他任职期间，该公司以强劲的EBITDA业绩跑赢市场，显著提高了客户和员工满意度，同时推动了运营效率计划。

凭借深厚的市场经验、客户服务往绩和广泛的国际专业知识，他将在新公司继续推进全球增长和发展的过程中发挥重要作用。

Expereo首席执行官Irwin Fouwels在谈到此次任命时表示：

“Ben展示出一位优秀领导者的所有特质，具备真正的团队协作精神，拥有超强的商业敏锐性和运营经验，同时还展现出对客户需求始终如一的关注。在过去几年，我们看到各家企业愈发将云技术和互联网作为中心。 Expereo在极具吸引力的全球云和软件定义网络市场中已经确立了全球领先地位。我对Ben加入本公司并继续我们的全球市场转型感到非常欣喜。我期待着在彼此间建立良好的合作关系，将Expereo推向新的高度。”

Elms在谈到加盟Expereo时表示：

“被任命为Expereo的首位首席营收官并领导下一阶段的增长令我倍感荣幸。Expereo正在经历一段激动人心的旅程，并已确立了独特的市场领导地位。我们继续投资和扩大市场地位，并在进入市场的过程中建立卓越运营，在此之际，我的当务之急将是为客户提供服务。我期待着与员工、客户及合作伙伴的交流和会面，并与Irwin和团队一起在这个蕴含巨大机遇的市场上推动企业向前发展。”

对Elms进行任命之前，Expereo进行了持续的收购和扩张，预计这将延续到2022年。随着Elms加入高管团队，公司将进一步巩固在市场中的领先地位——提供简化的全球网络，同时让客户通过一家可信赖的供应商以无缝方式获得补充服务，从而实现客户满意度

关于Expereo

Expereo是领先的托管网络解决方案提供商，涉及领域包括全球互联网连接、SD-WAN、SASE和云接入优化服务。Expereo是财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网站提供服务，通过灵活、优异的互联网性能帮助提升每一家企业的效率。2021年2月，国际成长资本及收购企业Vitruvian Partners收购了Expereo的多数股权，其他股东包括领先的欧洲私募股权公司Apax Partners SAS及公司管理层。

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