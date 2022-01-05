Expereo 任命 Ben Elms 為營收總監

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荷蘭阿姆斯特丹, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo 是全球領先的互聯網、雲端存取優化、SASE 和 SD-WAN 服務供應商，今天宣佈任命 Ben Elms 為營運總監。Elms 的首要任務是領導所有渠道的銷售和市場進入轉型，並推動 Expereo 服務在全球的擴展和採用。



Elms 在電訊行業擁有 20 多年的營運專業知識和領導地位。最近，他擔任 Vodafone Global Enterprise 的集團董事（行政總裁），該公司是領先的國際無線和有線營運商 Vodafone Group Plc 的一個部門。他在該公司負責領導全球團隊管理與全球跨國客戶的關係。在他任職期間，該業務以強勁的 EBITDA 表現跑贏市場，並在推動營運效率計劃的同時顯著提高客戶和員工的滿意度。

憑藉他豐富的市場經驗、彪炳客戶往績和廣泛的國際專業知識，他是該公司繼續其全球增長和發展的重要僱員。

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 在評論此次任命時說：

「Ben 展示了一位偉大領導者的所有特徵，他是一位真正的團隊合作者，具有超強的商業敏銳度和運營經驗，同時展示了對客戶需求的不懈關注。在過去幾年，我們看到企業變得更多以雲端和互聯網為中心。Expereo 在極具吸引力的全球雲端和軟件定義網絡市場中確立了全球領導地位。我很高興 Ben 加入我們公司，繼續我們的全球市場進入轉型。我期待建立良好的合作夥伴關係，將 Expereo 推向新高。」

在加入 Expereo 時，Elms 說：

「我很榮幸獲任命為 Expereo 的第一任營收總監和領導下一階段的增長。Expereo 正踏上激動人心的旅程和已發展出獨特的市場領導地位。隨著我們繼續投資和擴大市場地位，以及在我們的市場進入過程中建立卓越營運，我目前的重點是為客戶提供服務。我期待與員工、客戶和合作夥伴交談和會面，並與 Irwin 和團隊合作，在一個擁有巨大機遇的市場中推動業務發展。」

Elms 的任命是在 Expereo 持續進行一段時間的收購和擴張之後進行，這將持續至 2022 年。隨著 Elms 加入執行管理團隊，該企業將尋求進一步鞏固其作為市場領先者的地位 - 提供簡化的全球網絡，同時透過來自值得信賴的供應商的無縫補充服務來取悅客戶

關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供包括全球互聯網連接、SD-WAN、SASE 及雲端存取最佳化等服務。在 Fortune 500 大企業中，有三成均信賴 Expereo 為合作夥伴。Expereo 支援全球企業和政府網站，以靈活和優化的互聯網表現協助每一間企業提高效率。2021 年 2 月，國際成長基金和收購公司 Vitruvian Partners 已向領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners SAS 及公司管理層收購了 Expereo 的大部分股權。

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