HEXO annonce la nomination d’un nouvel administrateur et d’un chef de la direction financière par intérim

GATINEAU, Québec., 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) a annoncé aujourd’hui la nomination de William Todd Montour au conseil d’administration de la Société à la suite de la démission de Jason Ewart, avec prise d’effet immédiate.



« Je suis heureux d’accueillir Will au sein du conseil, et j’ai confiance que son expérience en exploitation et en commercialisation du cannabis aura une valeur inestimable pour la Société alors que nous amorçons la prochaine étape de notre croissance », indique John K. Bell, président du conseil d’administration, HEXO. « Au nom du conseil d’administration de HEXO, je désire remercier Jason pour le leadership dont il a fait preuve pendant qu’il était au sein de la Société », ajoute M. Bell.

Will Montour est cofondateur de Redecan, qui, avant sa récente acquisition par HEXO, était le plus grand producteur autorisé privé du Canada. M. Montour a joué un rôle déterminant dans la transformation de Redecan, la faisant passer de fournisseur médical à puissance en matière de cannabis pour usage récréatif. Avant de se joindre à Redecan, M. Montour a passé treize ans à soutenir l’entreprise de tabac de sa famille, la plus grande entreprise privée au monde appartenant à des Autochtones.

La Société est aussi heureuse d’annoncer la nomination de Curtis Solsvig en tant que chef de la direction financière par intérim, avec prise d’effet immédiate.

« Nous avons la chance inouïe que Curt puisse se joindre à HEXO », affirme Scott Cooper, président-directeur général de HEXO. « Je suis impatient de tirer parti des nombreuses années de leadership financier de Curt, particulièrement de son expérience en situations de restructuration complexe. Le conseil et moi avons confiance en la capacité de Curt à diriger notre équipe financière alors que HEXO est à la recherche d’un chef de la direction financière permanent. Je désire également remercier Trent MacDonald pour son dévouement envers la Société au fil des années », poursuit M. Cooper.

Curt a une profonde expérience en amélioration de l’exploitation, en réduction des coûts, en efficience de l’utilisation du fonds de roulement et en mise en œuvre de solutions relatives au bilan. M. Solsvig possède également une expertise poussée dans le domaine de la gestion de fonds, notamment la gestion de portefeuille et des finances, l’administration de fonds et la supervision au niveau du conseil. Il compte plus de 30 ans d’expérience en haute direction et en consultation auprès de sociétés, dont Lily, Restoration Hardware, Borders Books et Atari. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie, avec grande distinction, du Harvard College et d’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) de la Harvard Business School.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

