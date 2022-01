Harris erwirbt i2-Produktportfolio von IBM

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

OTTAWA, Ontario und CAMBRIDGE, Großbritannien, Jan. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harris, ein globaler Softwareanbieter für vertikale Märkte, hat das i2-Produktportfolio für nachrichtendienstliche Analysen von IBM, einschließlich der Plattformen i2 Analyst’s Notebook, i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) und i2 iBase, erworben. Durch den Erwerb wird Harris in die Lage versetzt, weitere erfolgsentscheidende Anwendungen für die Landesverteidigung, die staatliche und kommunale Strafverfolgung, die Sicherheit auf See sowie die Beweismittelverwaltung zu liefern.



Die i2-Tools für erweiterte Analysen und nachrichtendienstliche Analysen, z. B. das branchenführende i2 Analyst’s Notebook, unterstützen Analysten dabei, Daten nahezu in Echtzeit in Entscheidungen umzuwandeln, verborgene Zusammenhänge mithilfe visueller Darstellungen aufzudecken und überwältigende und ungleichartige Daten – unabhängig von der Quelle – in verwertbare Informationen umzuwandeln.

Das i2-Produktportfolio, die i2-Führungskräfte und ihre globalen Teams werden eine neue Geschäftseinheit bei Harris bilden: die i2 Group, die unabhängig und eigenständig agieren wird. Jean Soucy, Harris Group President, sagte dazu: „Der Erwerb von i2 ist für Harris wichtig, da es sich nicht nur um einen bewährten Geschäftsbereich mit einem ausgezeichneten internationalen Expertenteam handelt, sondern auch um eine Intelligence-Plattform mit zahlreichen Funktionen, die von einem einflussreichen Kundenstamm genutzt wird“. Er fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden, um die Funktionen von i2 in diesem hochinnovativen Bereich zu erweitern.“

„Widerstandsfähigkeit und Zusammenarbeit waren für Organisationen noch nie so wichtig wie heute, da sie sich mit der zunehmenden Komplexität der nachrichtendienstlichen Analyse auseinandersetzen müssen. Wir sind bestrebt, diesen Anforderungen gerecht zu werden, indem wir das umfassendste End-to-End-Portfolio für nachrichtendienstliche Analysen auf dem Markt anbieten“, so Jamie Caffrey, Program Director der i2 Group. „Die Konvergenz von Daten und Prozessen verändert die Branche. Mithilfe der Integration von i2 in ihre bestehenden Netzwerke können Kunden ihre Daten besser nutzen und wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die sich in geschäftlichem Erfolg niederschlagen können.“

Als Teil des börsennotierten Unternehmens Constellation Software Inc. (TSX: CSU) waren die Finanzkraft von Harris, dessen Erfahrung in der Softwarebranche und dessen Fokus auf die öffentliche Sicherheit wichtige Faktoren bei der Suche nach einem dauerhaften Zuhause für die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategien der i2 Group.

