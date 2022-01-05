Harris收购IBM的i2产品组合

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安大略省渥太华和英国剑桥, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球垂直市场软件提供商Harris收购了IBM的i2情报分析产品组合，包括i2 Analyst笔记本、i2 Enterprise Insight Analysis（EIA）和i2 iBase平台。此次收购使Harris能够为国防、州和地方执法、海上安全以及证据管理进一步提供任务关键型应用。



行业领先的i2 Analyst笔记本等i2高级分析和情报分析工具帮助分析师近乎实时地将数据转化为决策，通过视觉显示来揭示隐藏联系，并将海量迥乎不同的数据（无论何种来源）转化为可操作的情报。

i2产品组合、i2高管及其全球团队将组成新的Harris业务部门i2 Group，该部门将独立自主运营。Harris Group总裁Jean Soucy表示：“收购i2对Harris来说非常重要，因为它不仅是拥有优秀国际专家团队的成熟业务，而且还为Harris提供由具有影响力的客户群体广泛部署的功能丰富的情报平台，我们期待与合作伙伴和客户合作，扩大i2在这一高度创新领域的能力。”

i2 Group项目总监Jamie Caffrey表示：“各家组织面对的情报分析越来越复杂，应变能力和协作从来没有像现在这样重要。我们致力于提供市场上最完整的端到端情报分析组合以满足这些需求。数据和流程的融合正在改变这一行业。通过将i2集成到各自的原有网络，客户将能够更好地利用其数据，有能力解锁可转化为业务成功的有价值见解。”

Harris隶属于上市公司Constellation Software Inc.（多伦多证券交易所代码：CSU），其财务实力、软件行业专业知识和对公共安全的关注是此次i2 Group为执行长期增长战略落实永久性基地过程中的重要因素。

请访问 www.i2group.com 了解有关i2解决方案的更多信息。

如需了解更多信息，请联系：

Jean Soucy

集团总裁

电话：+1 581-205-9821

电子邮件： JSoucy@harriscomputer.com

Steve Hammond

产品组合负责人

电话：+44 787-486-2811

电子邮件： SHammond@harriscomputer.com

关于N. Harris Computer Corporation（Harris）

Harris收购垂直市场软件业务，进行妥善管理并面向未来进行构建。通过收购，Harris的业务已在作为其基础的公用事业、地方政府、教育和医疗保健等垂直行业获得广泛发展，目前运营全球20多个行业的170多家企业。我们是全球最活跃的VMS业务收购机构之一Constellation Software Inc.（多伦多证券交易所代码：CSU）旗下企业。

关于Constellation Software Inc.

Constellation Software收购、管理和构建垂直市场软件业务。