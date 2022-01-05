Harris 從 IBM 收購 i2 產品組合

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安大略省渥太華和英國劍橋, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球垂直市場軟件供應商 Harris 收購了 IBM 的 i2 智能分析產品組合，包括 i2 Analyst’s Notebook、i2 Enterprise Insight Analysis (EIA) 和 i2 iBase 平台。此次收購使 Harris 能夠進一步為國防、州和地方執法、海事安全及證據管理提供關鍵任務應用程式。



i2 的高級分析和情報分析工具，例如行業領先的 i2 Analyst's Notebook，可幫助分析師近乎實時將數據轉化為決策，透過視角顯示發現隱藏的聯繫，將大量分散的數據（無論來源如何）轉化為可操作的情報。

i2 產品組合、i2 行政人員及其全球團隊將組成新的 Harris 業務部門 i2 Group，該部門將獨立自主營運。Harris 集團總裁 Jean Soucy 表示：「收購 i2 對 Harris 來說很重要，因為它不僅是一項經過驗證的業務，擁有優秀的國際專家團隊，而且還為 Harris 提供一個獲有影響力的客戶群廣泛部署的功能豐富智能平台。」他補充說：「我們期待與合作夥伴和客戶合作，在這個高度創新的領域擴展 i2 的能力。」

i2 Group 項目總監 Jamie Caffrey 表示：「適應力和協作對組織而言從未如此重要，因為他們面臨日益複雜的情報分析。我們致力透過提供市場上最完整的端到端情報分析產品組合來滿足這些需求。數據和流程的融合正在改變行業。客戶透過將 i2 整合至他們現有的網絡中，將能夠以更好方式利用他們的數據，並能夠獲得可轉化為業務成功的寶貴見解。」

作為公開上市公司 Constellation Software Inc.（多倫多證券交易所代碼：CSU）的一部分，Harris 的財務實力、軟件行業專業知識和對公共安全的關注，是尋找執行 i2 Group 長期增長策略的最終歸宿的重要因素。

如欲了解更多關於 i2 解決方案，請瀏覽 www.i2group.com 。

如需更多資訊，請聯絡：

Jean Soucy

集團總裁

電話：+1 581-205-9821

電郵： JSoucy@harriscomputer.com

Steve Hammond

投資組合主管

電話：+44 787-486-2811

電郵： SHammond@harriscomputer.com

關於 N. Harris Computer Corporation (Harris)

Harris 收購垂直市場軟件業務，將之悉心管理和為未來而建設它們。透過收購，Harris 已經從公用事業、地方政府、教育和醫療保健垂直領域廣泛發展，在全球經營 20 多個行業的 170 多家企業。我們隸屬於 Constellation Software Inc.（多倫多證券交易所代碼：CSU），其為世界上最活躍的 VMS 業務收購方之一。

關於 Constellation Software Inc.

Constellation Software 從事收購、管理和建立垂直市場軟件業務。