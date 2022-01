Automobiles Porsche Canada annonce une année record pour 2021

English French

TORONTO, 05 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée, importateur et distributeur du constructeur de voitures de sport de Stuttgart, a annoncé aujourd’hui la vente annuelle de 9 141 unités, une hausse de 23,5 % par rapport à l’an dernier et un record absolu par rapport à sa meilleure année à vie en 2019.



« Cet impressionnant résultat témoigne du travail acharné réalisé par notre réseau de concessionnaires et tout le personnel d’Automobiles Porsche Canada en 2021 », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Nous prévoyons de poursuivre sur la voie du succès cette année grâce à l’intérêt croissant que suscitent notre gamme actuelle et nos nouveautés, notamment le Macan, la Taycan GTS et les 718 Cayman GT4 RS 2022.

Les ventes de véhicules d’occasion certifiés Porsche Approved ont atteint un record annuel de 2 930 unités, une hausse de 15 % par rapport à 2020.

Modèle Ventes annuelles 2021 2020 718 Boxster 358 228 718 Cayman 282 323 911 1 364 914 Cayenne 2 443 2 342 Macan 3 657 2 483 Panamera 305 268 Taycan 732 844 Grand total 9 141 7 402 Véhicules d’occasion certifiés Porsche Approved 2 930 2 546



Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 21 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2020, Porsche a vendu 7 402 véhicules au Canada.



Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.



Suivez-nous sur twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/



Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/