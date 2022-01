English French





Communiqué de presse – Paris, le 6 janvier 2022

Danone renforce son équipe dirigeante

Danone complète aujourd’hui son équipe de direction avec trois nominations au sein du Comité Exécutif : une Direction Générale Opérations, une Direction Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire et une Direction Générale Durabilité et Développement Stratégique. Trois professionnels internationalement reconnus – deux recrues externes et une interne – les piloteront, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités d’exécution et d’innovation à court et à long-terme de l’entreprise.

Le Directeur Général Opérations sera en charge des fonctions Cycles et Achats, Industriel et Supply Chain avec l’ambition de renforcer la performance opérationnelle de Danone. Cette responsabilité sera confiée à Vikram Agarwal qui rejoint l’entreprise en janvier 2022, après une carrière de 33 ans à la tête de fonctions Achats, Industriel et Supply Chain dans le secteur des biens de consommation. Il assurera également la coordination End-to-end Design To Delivery.

La Directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire pilotera la recherche scientifique, l’innovation, la qualité ainsi que les programmes de supériorité produit des marques de Danone dans chacune des catégories de l’entreprise. Cette responsabilité sera assurée par Isabelle Esser, qui rejoindra Danone à partir d’avril 2022, forte de plus de 25 ans d’expérience dans la direction de fonctions Recherche et Développement dans le secteur des biens de consommation.

Enfin, le Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique remettra le développement durable au cœur de l’exécution et de la performance de Danone. Il sera également en charge d’identifier, d’évaluer et d’ouvrir des pistes nouvelles et durables de développement d’activités pour Danone en termes de catégories, de géographies et de modèles d’affaires. Henri Bruxelles, actuellement Directeur Général End-to-end Design To Delivery, aura la responsabilité de cette direction dès janvier 2022.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, déclare :

« Le renforcement du Comité Exécutif de Danone, avec en particulier l’apport de deux personnalités à l’expertise reconnue, marque une étape importante du retour à ce qui fait de Danone une entreprise unique : la passion pour les marques et l’innovation, ainsi que l’excellence opérationnelle, combinées à un esprit pionnier en matière de durabilité. Détermination, passion et discipline sont la marque de cette équipe que je suis fier d’animer. ».



ANNEXE

Biographies

Vikram Agarwal a plus de 33 ans d'expérience dans des entreprises mondiales de biens de consommation. Au cours d'une remarquable carrière de 30 années au sein d'Unilever, il a été en charge de transformations à l'échelle locale, régionale et globale, le plus récemment en tant que Directeur Général de la Supply Chain en Afrique. Il a ensuite été Directeur Général en charge de la Supply Chain d'Avon Products, jouant un rôle déterminant dans le succès de son redressement. Il dirigeait jusqu’à présent la stratégie business de Dole Food & Beverages. En outre, il a travaillé en étroite collaboration avec des fonds de capital-investissement de premier plan sur des projets de fusion et d'acquisition. Vikram est convaincu que les chaînes d'approvisionnement peuvent jouer un rôle central dans la compétitivité des entreprises pour créer de la valeur et stimuler la croissance. En plus de bien connaître la plupart des composantes de la chaîne d'approvisionnement, il a une expertise approfondie dans la digitalisation des fonctions intégrées de gestion de la demande au sein de grandes chaînes d'approvisionnement de dimension mondiale. Il est en outre un fervent défenseur du rôle du développement durable au cœur des opérations. Né en Inde et résidant actuellement au Royaume-Uni, il est diplômé en génie mécanique de l'IIT en Inde et a obtenu un diplôme de ‘Global Management’ de l'INSEAD.

Isabelle Esser a 30 ans d'expérience dans des entreprises internationales du secteur des biens de consommation et du domaine B2B, dans des rôles aux niveaux local, régional et global. Elle occupait, dans son rôle le plus récent, le poste de Directrice des Ressources Humaines de Barry Callebaut, après une carrière de plus de 25 ans dans la Recherche et le Développement chez Unilever, où elle a occupé en dernier lieu le poste de Directrice Générale R&D Foods Transformation au sein de la division Global Foods & Refreshment. Isabelle Esser a débuté sa carrière comme chercheuse au sein du laboratoire Port Sunlight d'Unilever Research & Development, au Royaume-Uni, avant d’occuper divers postes en Recherche & Développement à travers le monde, au sein des divisions Home & Personal Care et Foods. Tout au long de sa carrière, Isabelle a promu et conduit des transformations en s’appuyant sur le capital humain, a développé des compétences et savoir-faire permettant une innovation durable, construite sur la base de données consommateur et du digital. Elle porte un intérêt particulier aux thématiques de nutrition durable, d’innovation produit et de qualité, et s’engage, depuis plus de 20 ans, en faveur de la diversité et de l'inclusion, l’utilisant comme une source d’innovation. Isabelle est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur civil en sciences des matériaux, orientation physique, de l'université de Louvain-La-Neuve en Belgique et d'un doctorat en chimie de l'université de Birmingham au Royaume-Uni.

Henri Bruxelles a démarré sa carrière chez Danone en 1987 et y a exercé plusieurs responsabilités en Marketing en Allemagne, en France, en Espagne et au Brésil. En 2002, il est nommé Directeur Marketing de Danone France, avant de devenir Directeur Marketing de la Division Produits Laitiers Frais Monde en 2004, puis Chief Marketing Officer de Danone en 2008. En 2010, il prend les fonctions de Directeur Général de Danone au Portugal puis devient, en 2013, Directeur Général de Danone en Argentine. En 2015, il est nommé Directeur régional de la division Eaux pour l’Amérique Latine. En octobre 2017, il rejoint le Comité Exécutif en qualité de Directeur Général Eaux & Afrique. Depuis novembre 2020, il était Directeur Général End-to-End Design to Delivery.

Composition du Comité Exécutif de Danone

Reportent à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général :

Vikram Agarwal, Directeur Général Opérations, coordinateur End-to-end Design To Delivery

Roberto di Bernardini, Directeur Général Ressources Humaines

Henri Bruxelles, Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique

Isabelle Esser, Directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire (à partir du 1er avril 2022)

Juergen Esser, Directeur Général Finances, Technologie & Data

Shane Grant, Directeur Général Amérique du Nord

Nigyar Makhmudova, Directrice Générale Croissance

Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale International

Laurent Sacchi, Secrétaire Général





Reportent à Véronique Penchienati-Bosetta, Directrice Générale International :

Charlie Cappetti, Directeur Général CEI et Turquie

Bruno Chevot, Directeur Général Chine et Océanie

Silvia Davila, Directrice Générale Amérique Latine

Jean-Marc Magnaudet, Directeur Général Nutrition Spécialisée

Corine Tap, Directrice Générale Asie, Afrique et Moyen-Orient

Floris Wesseling, Directeur Général Europe

