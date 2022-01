Trading update for 3. kvartal 2021/22 - Opjustering i forventningerne til salget for hele regnskabsåret på baggrund af rekordsalg i julekvartalet

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 30 2021/22 – INTERN VIDEN (Opjustering)

Allerød den 6. januar 2022

Trading update for 3. kvartal 2021/22

(1. oktober – 31. december 2021)





Opjustering i forventningerne til salget for hele regnskabsåret på baggrund af rekordsalg i julekvartalet

Den foreløbige opgørelse viser, at Matas’ omsætning steg med 5,0% i regnskabsårets 3. kvartal drevet af vækst både online og i butikkerne. Matas’ online omsætning steg med 3,3%, mens de fysiske butikker havde en fremgang på 2,9%.

Omsætningen var DKK 1.378 mio. i perioden fra 1. oktober til 31. december 2021 mod DKK 1.313 mio. i samme periode 2020. Sammenlignet med samme kvartal i 2019 lyder væksten på 17,5%.

Matas' underliggende salg steg med 2,8% på like-for-like basis i 3. kvartal 2021/22.





Websundhed bidrog med ca. 1,8%-point af den samlede vækst.





Online salg fra matas.dk og Firtal udgjorde 25,4% af Matas' samlede omsætning mod 25,8% i samme kvartal året før.





Antallet af transaktioner steg med 7,2%, mens transaktionsstørrelsen faldt 3,9% til DKK 205 i 3. kvartal 2021/22.





Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler: ”Julekvartalet blev det største nogensinde og slog endda det historisk stærke julekvartal sidste år, som blev løftet af ekstraordinær feriepengeudbetaling. Kunderne er vendt tilbage til de fysiske butikker, og samtidig har onlinesalget holdt det usædvanligt høje niveau fra sidste år, hvor den fysiske detailhandel var underlagt restriktioner”.

Matas’ omsætning var DKK 3.374 mio. for de første 9 måneder af 2021/22 svarende til en vækst på 5,7%. Den underliggende vækst (like-for-like) var 3,4%, og den samlede online vækst fra matas.dk og Firtal var 6,8%. Det digitale salg udgjorde 24,3% i regnskabsårets første 9 måneder.

”Som led i Matas’ nye 5-årige strategi har vi i kvartalet investeret kraftigt i at udvide vores sortiment inden for bl.a. sundhed og luksushårpleje, i at levere fra dag-til-dag og i at styrke vores organisation, så vi er klar til vækst,” afslutter Gregers Wedell-Wedellsborg.

Matas opjusterer forventningerne til hele regnskabsåret med en omsætning i intervallet DKK 4.250-4.375 mio. svarende til en vækst på mellem 2% og 5%, mod tidligere DKK 4.200-4.330 mio. svarende til en vækst på mellem 1% og 4%. EBITDA-margin før særlige poster fastholdes på mellem 18,0% og 19,0%. Selskabets samlede CAPEX-forventning fastholdes på mellem DKK 195 og 215 mio. før eventuelle opkøb.

Forventningerne til regnskabsåret er baseret på, at der ikke sker væsentlige yderligere nedlukninger.

Delårsrapporten for de første 9 måneder af 2021/22 offentliggøres den 10. februar 2022.

Matas A/S





