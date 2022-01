Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

English Estonian

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused



Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 06.01.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:20 Rääma 31 Pärnu.



Koosolekul oli esindatud 3 234 837 häält, mis moodustavad 71,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nordic Fibreboard AS-i oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1 Kinnitada Nordic Fibreboard AS-i omaaktsiate tagasiostu programm järgmistel tingimustel:

1.1.1 Nordic Fibreboard AS oma aktsiate tagasiostuprogrammi eesmärgiks on Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali vähendamine;

1.1.2 Nordic Fibreboard AS-il on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe tehinguga või osade kaupa ajavahemikus 15.01.2022 kuni 05.01.2027;

1.1.3 Nordic Fibreboard AS-il on õigus tagasi osta maksimaalselt 449 906 oma aktsiat;

1.1.4. Hind, millega Nordic Fibreboard AS võib oma aktsiate tagasiostuprogrammi raames oma aktsiaid tagasi osta on miinimumhind 0,50 eurot ja maksimumhind 3,00 eurot aktsia kohta, kusjuures programmile eraldatav maksimaalne rahaline summa on 1 349 718 eurot ;

1.1.5. Nordic Fibreboard AS tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;

1.1.6. Nordic Fibreboard AS aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% Nordic Fibreboard AS aktsiakapitalist;

1.1.7. Nordic Fibreboard AS ei osta ühelgi kauplemispäeval rohkem kui 25% aktsiate keskmisest päevasest mahust;

1.1.8. Oma aktsiate tagasiostmine toimub kooskõlas Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1052, mis käsitleb tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi käsitlevaid regulatiivseid tehnilisi standardeid1, samuti turu kuritarvitamise määrusega (EL) 596/20142

1.1.9. Omaaktsiate tagasiostuprogrammi viib läbi Nordic Fibreboard AS-i juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, võib juhatus sõlmida lepingu omaaktsiate tagasiostu programmi läbiviimiseks vastavalt käesolevas otsuses sätestatud tingimustele pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga.

Otsus võeti vastu 3 234 837 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.









Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com