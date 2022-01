Ny direktør i investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S

Den 1. marts 2022 tiltræder Nina Trolle Boldt som administrerende direktør i Fundmarket A/S, der er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningen PortfolioManager.

Nina Trolle Boldt har en juridisk baggrund og medbringer mere end 20 års erfaring inden for den finansielle sektor.

Bestyrelsen i Fundmarket A/S ser meget frem til, at Nina Trolle Boldt skal bidrage med sin store faglige indsigt, erfaring og omfattende viden inden for det kollektive investeringsområde.

Nina Trolle Boldt afløser Christina Larsen, der har besluttet at forlade sin stilling som administrerende direktør for Fundmarket A/S, som tidligere meddelt den 30. november 2021.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Peter Ott, telefonnr. +45 51 37 72 08.