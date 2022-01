Thérapeutique Knight inc. annonce l’approbation de Halaven® en Colombie

English French

MONTRÉAL, 06 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), a annoncé aujourd’hui que sa filiale colombienne, Biotoscana Farma S.A. a obtenu l’approbation d’INVIMA pour Halaven® (éribuline) en injection.



Halaven® (éribuline) en injection est indiquée pour traiter les patients adultes atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique dont la propagation s’est poursuivie après un minimum de deux traitements antérieurs pour un cancer avancé. Le traitement antérieur doit inclure des anthracyclines et un taxane, dans le cadre d’un traitement adjuvant ou métastatique, excepté lorsque ces traitements n’étaient pas recommandés. Halaven® (éribuline) en injection est aussi employé pour le traitement des patients atteints d’un liposarcome avancé ou métastatique dont le retrait chirurgical n’est pas possible. Ce produit est administré aux personnes déjà traitées par anthracycline, sauf si l’anthracycline n’est pas recommandée.

Halaven® (éribuline) en injection a démontré une amélioration importante de la survie globale parmi les patients atteints d’un cancer du sein avancé ou métastatique après un traitement par anthracycline et taxane. L’injection de Halaven® (éribuline) a montré une prolongation de la survie globale (SG) de 2,5 mois (SG de 13,1 mois contre 10,6 mois, respectivement; un ratio de risque (RR) de 0,81; p=0,041) comparativement à certains des principaux traitements existants1 . De plus, Halaven® (éribuline) en injection a démontré une prolongation statistiquement significative de la survie globale par rapport au traitement comparateur, la dacarbazine, auprès de personnes atteintes de sarcomes des tissus mous (liposarcomes ou léiomyosarcomes) localement avancés/récurrents ou métastatiques, pour lesquels la maladie a progressé après les traitements standards2.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué parmi les femmes colombiennes. En 2020, environ 15 509 patientes ont reçu un diagnostic de cancer du sein3. Par ailleurs, chaque année, près de 1 500 personnes en Colombie reçoivent un diagnostic de sarcome des tissus mous, et la forme la plus courante de ce type de sarcome4, le liposarcome, est un domaine où les besoins médicaux non satisfaits demeurent élevés.

« Nous nous réjouissons d’annoncer l’approbation de Halaven® (éribuline) en injection en Colombie, qui constitue une nouvelle option thérapeutique pour le traitement du cancer du sein métastatique et du liposarcome, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction. Notre équipe colombienne se consacre à nos lancements en oncologie avec l’approbation de Halaven® (éribuline) en injection et de Lenvima® (lenvatinib) et assurera la coordination des activités de lancement avec nos équipes à travers la région. »

Knight détient une licence exclusive d’Eisai aux fins de commercialisation de Lenvima® (lenvatinib), de Halaven® (éribuline) en injection, de Fycompa® (perampanel) et d’Inovelon® (rufinamide) à travers l’Amérique latine, à l’exception du Mexique où Eisai maintient ses droits sur Halaven® (éribuline) en injection et Lenvima® (lenvatinib).

À propos d’Halaven® (éribuline) en injection

Découverte et développée par Eisai, l’éribuline est un analogue synthétique de l’halichondrine B, produit naturel isolé de l’éponge marine Halichondria okadai. L’éribuline, un premier agent de la classe des halichondrines, est un inhibiteur de la dynamique des microtubules. L’éribuline fonctionne essentiellement, estime-t-on, par le biais d’un mécanisme basé sur la tubuline qui provoque un blocage mitotique prolongé et irréversible, entraînant finalement la mort cellulaire apoptotique. En outre, lors d’études précliniques sur le cancer du sein humain, l’éribuline a fait preuve d’effets complexes sur la biologie tumorale des cellules cancéreuses survivantes, notamment un accroissement de la perfusion vasculaire résultant en une réduction de l’hypoxie tumorale, et des modifications de l’expression des gènes dans les spécimens tumoraux liés à un changement de phénotype, qui favorise le phénotype épithélial et s’oppose au phénotype mésenchymateux5-6. L’éribuline a également démontré sa capacité à réduire la migration et le caractère invasif des cellules cancéreuses du sein humain5-6.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

