Blue Vision A/S – optagelse af konvertible lån 

Dato: 6. januar 2022

Årets meddelelse nr.: 1





Blue Vision A/S har dags dato optaget et konvertibelt lån på 850.000 kr. i medfør af de bemyndigelser givet i vedtægternes § 4.3.A. Der er konverteringspligt i fald den påtænkte transaktion med Reponex Pharmaceuticals A/S gennemføres. Hvis konverteringsretten ikke udnyttes inden for en 12 måneders periode forfalder lånet til betaling senest den 14. juli 2023. Lånet forrentes med 2 % p.a. dog således, at renterne bortfalder, såfremt der konverteres. Lånet optages som efterstillet ansvarlig lånekapital.

Blue Vision A/S har ved tiltaget, der alene er forankret ved bestyrelsesformandens mellemkomst, sikret sig at likviditetsbehovet i 2022 er blevet reduceret, samt at der foreligger den fornødne likviditet og støtte til dækning af kendte kreditorer og forventede almindelige driftskreditorer i første kvartal 2022.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk.

