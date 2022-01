MISE À JOUR : Dommages de 10 millions du recours collectif contre la Royal Winnipeg Ballet et Bruce Monk

TORONTO, 06 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Waddell Phillips annonce que les parties à un recours collectif contre la Royal Winnipeg Ballet et Bruce Monk ont conclu un accord de 10 millions, sous réserve de l’approbation du tribunal. Le recours collectif est intenté au nom des élèves de la Royal Winnipeg Ballet School (l’« École ») de 1984 à 2015 et qui, alors qu’ils étaient inscrits à l’École, ont été photographiés par Bruce Monk dans un cadre privé.



L’audience du tribunal pour l’approbation de l’accord aura lieu le vendredi 11 février 2022 par vidéoconférence. Des informations détaillées sur la manière d’accéder à cette vidéoconférence seront disponibles auprès des avocats du groupe.

Le recours collectif allègue que Bruce Monk, qui était alors professeur et photographe à la Royal Winnipeg Ballet, aurait pris des photographies intimes d’étudiants nus et à demi-nus, dont certaines ont été publiées, vendues et diffusées en ligne. La plainte allègue que le consentement des étudiants n’avait pas été demandé. Aucune des allégations n’a été prouvées devant le tribunal et, bien qu’ils aient accepté de régler le recours, les accusés déclinent toute responsabilité.

Aux termes du règlement, la RWB versera 10 millions de dollars. Après déduction des frais juridiques et des frais d’administration, le solde sera versé aux étudiants qui soumettent une demande confidentielle et sont approuvés comme éligibles par des adjudicateurs indépendants. Le processus de réclamation sera simplifié et informé des traumatismes.

Les fonds de règlement comprendront un paiement unique de 1 000 pour les services de santé à tout étudiant éligible, un paiement total pouvant aller jusqu’à 2 500 pour les membres de la famille qui ont été affectés par le traumatisme de l’étudiant éligible, et le solde sera versé aux étudiants en fonction de la gravité des préjudices qu’ils ont chacun subi.

Lors de l’audience d’approbation, les avocats du groupe demanderont au tribunal d’approuver leurs honoraires d’un montant de 2,25 millions, plus les taxes et les décaissements, soit 22,5 % du recouvrement total. Les avocats du groupe poursuivent cette affaire depuis 2016 sans paiement et étaient prêts à entamer le procès du recours, qui devait commencer le 14 février 2022 au moment où le recours a été réglé.

Des informations supplémentaires sur le règlement sont disponibles sur http://waddellphillips.ca/class-actions/royal-winnipeg-ballet-class-action/.

Les avocats du groupe sont Waddell Phillips Professional Corporation et Gillian Hnatiw & Co.

Contact :

Recours collectif de Royal Winnipeg Ballet

Tél. : (647) 261-4486

reception@waddellphillips.ca

www.waddellphillips.ca