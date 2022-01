Expereo benoemt Ben Elms als Chief Revenue Officer

English Dutch

AMSTERDAM, Jan. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, een toonaangevende internationale leverancier van internet, Cloud Access Optimization, SASE en SD-WAN oplossingen, kondigt vandaag aan dat Ben Elms benoemd wordt als Chief Revenue Officer. Elms krijgt de leiding over de transformatie op het gebied van Sales en go-to-market in alle kanalen, en gaat zich richten op de wereldwijde groei en adoptie van de diensten van Expereo.



Elms brengt meer dan 20 jaar operationele expertise en leiderschap in de telecom-industrie met zich mee. Meest recentelijk was hij Group Director (CEO) bij Vodafone Global Enterprise, een divisie van Vodafone Group Plc, een toonaangevende internationale operator op het gebied van mobiele en vaste telefonie. Daar was hij verantwoordelijk voor het team dat de klantrelaties met multinationals over de hele wereld beheerde. Onder zijn verantwoordelijkheid presteerde het bedrijf bovengemiddeld goed met sterke EBITDA-resultaten en groeide de klant- en werknemerstevredenheid aanzienlijk tijdens een programma van operationele efficiëntie.

Met zijn grote ervaring in de markt, brede internationale expertise en zijn trackrecord op het gebied van klanten is hij een belangrijke aanwinst voor de wereldwijde groei en ontwikkeling van Expereo.

In een reactie op de benoeming zei Irwin Fouwels, CEO bij Expereo:

"Ben heeft alle kenmerken van een groot leider, een echte teamspeler met supersterk commercieel inzicht en veel operationele ervaring, met een sterke focus op de behoeften van de klant. De laatste jaren zien we dat bedrijven nog meer cloud- en internet-centrisch worden. Expereo heeft wereldwijd al een leidende positie verworven in de zeer aantrekkelijke wereldwijde cloud en software-defined networking markt. Ik ben zeer verheugd dat Ben zich bij ons bedrijf voegt om onze wereldwijde go-to-market transformatie voort te zetten. Ik kijk er naar uit om samen Expereo naar nog grotere hoogtes te brengen.”

Over zijn aanstelling bij Expereo zegt Elms:

''Het is een eer om te worden aangesteld als Expereo's eerste Chief Revenue Officer en om de volgende fase van groei te leiden. Expereo is op een spannende missie en heeft een unieke positie als marktleider ontwikkeld. Mijn eerste focus zal liggen op het bedienen van onze klanten terwijl we blijven investeren en onze marktpositie blijven uitbreiden, en in het opbouwen van operational excellence in onze go-to-market. Ik kijk ernaar uit om de medewerkers, klanten en partners te ontmoeten en om met Irwin en het team samen te werken om het bedrijf te laten groeien in een markt met enorme mogelijkheden."

Elms' benoeming volgt een aanhoudende periode van acquisitie en expansie voor Expereo, die door zal lopen in 2022. Met de toevoeging van Elms aan het executive management team zal het bedrijf zijn positie als een belangrijke speler in de markt verder consolideren met het leveren van vereenvoudigde wereldwijde netwerken en het blij maken van klanten met de naadloze levering van complementaire diensten vanuit één vertrouwde leverancier.

Over Expereo

Expereo is de toonaangevende leverancier van wereldwijde hoogwaardige internet- en netwerkoplossingen, software gedreven Wide Area Netwerken en geoptimaliseerde toegang tot Cloud applicaties. Expereo is de betrouwbare partner van 30% van de bedrijven op de Fortune 500-lijst en de drijvende kracht achter internet netwerk oplossingen van ondernemingen en overheden wereldwijd, waarmee de productiviteit van gebruikers verbeterd wordt met flexibele en optimale internet diensten. In februari 2021 heeft Vitruvian Partners, een internationale onderneming die actief is in groeikapitaal en management buy-outs, een meerderheidsbelang in Expereo genomen, naast de toonaangevende Europese investeringsmaatschappij Apax Partners SAS, en het management van het bedrijf.

LinkedIn | Twitter |

MEDIA CONTACT:

Sofia Pensado

Account Director

sofia@grammatikagency.com

+447540221914