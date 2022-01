English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 6 janvier 2022

Bureau Veritas poursuit sa croissance sur le marché des Infrastructures de Transport avec l’acquisition de PreScience

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, annonce l'acquisition de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, et hautement reconnu pour son expertise dans les autoroutes, les ponts et le transport ferroviaire.

Créée en 2013, PreScience suit tout le cycle de vie des projets de construction, du développement de la conception jusqu’à la clôture du projet. Avec un chiffre d’affaires attendu d’environ 25 millions de dollars en 2021, PreScience est l'une des principales sociétés californiennes de gestion de projet et de gestion de la construction, ainsi que d'ingénierie et d'inspection dans ce secteur.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté : « Les acteurs du Bâtiment et des Infrastructures doivent s'assurer que leurs actifs sont de haute qualité, rentables et conformes aux réglementations environnementales et de sécurité. Chez BV, notre réseau mondial d'experts bâtit la confiance entre les acteurs du secteur de la construction en fournissant des services de haute qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Je souhaite la bienvenue chez Bureau Veritas à la talentueuse équipe de PreScience. Ensemble, nous jouerons un rôle central dans un marché américain des infrastructures en forte croissance, et contribuerons à des infrastructures sûres, durables et respectueuses de l'environnement pour le transport des personnes et des marchandises. »

Chuck Tran, PE, Directeur Général de PreScience, a ajouté: « Aujourd'hui s’ouvre un nouveau chapitre passionnant pour PreScience, qui reflète les efforts collectifs de toute notre équipe. L'empreinte mondiale de Bureau Veritas et son leadership sur le marché nous permettront d'aider encore plus de clients à répondre aux défis complexes de la gestion de la construction. C'est une évolution idéale pour PreScience et nos clients, et nous sommes ravis d'être le nouveau membre de la famille BV. »

Les offres de services de PreScience enrichiront le portefeuille de services de Bureau Veritas dans le domaine du Bâtiment et des Infrastructures en Amérique du Nord, où le Groupe aide ses clients de nombreux secteurs dans la réduction des risques, la conformité, la stimulation de l'innovation et l’amélioration des performances.

Elles complèteront également la Ligne Verte BV, une large gamme de services et de solutions dédiés à la durabilité.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

