PLANET MEDIA : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité





Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLANET MEDIA (FR0010211037 – ALPLA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :

15 813 titres

5 878,81 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 87 495 titres 116 680,64 EUR 554 transactions VENTE 80 141 titres 110 421,93 EUR 452 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 459 titres

12 694,04 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8 857 titres

16 308,28 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Planet Media a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

CONTACTS

Contact Planet Media

Pierre Coquard, Directeur Général

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@planetmedia.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 11

sderbanne@actifin.fr

ANNEXES

Achats Ventes ALPLA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 554 87 495 116 680,64 452 80 141 110 421,93 20210701 5 1 591 1 524,98 1 1 0,96 20210702 4 871 824,77 5 691 675,41 20210705 4 1 061 1 021,90 2 261 259,96 20210706 4 971 912,21 6 754 732,41 20210707 4 971 929,37 2 37 36,32 20210708 3 591 564,28 1 1 0,96 20210709 3 551 523,87 8 1 951 1 960,38 20210712 1 1 1,02 3 366 374,17 20210713 3 631 634,16 1 1 1,01 20210714 1 1 1,01 4 671 687,36 20210715 3 631 637,32 1 1 1,02 20210716 3 631 637,32 1 1 1,02 20210719 7 1 481 1 443,15 1 1 1,01 20210720 4 741 712,21 1 1 0,97 20210721 2 171 163,82 1 1 0,96 20210722 3 441 421,60 1 1 0,96 20210723 2 51 48,16 1 1 0,96 20210726 2 161 151,99 1 1 0,95 20210727 4 438 412,65 1 1 0,95 20210728 4 530 492,30 1 1 0,93 20210729 2 131 122,11 6 1 751 1 697,69 20210730 5 801 768,21 4 861 856,85 20210802 4 671 642,25 5 981 990,81 20210803 3 451 432,42 1 1 0,96 20210804 5 804 766,96 1 1 0,98 20210805 2 151 142,55 1 1 0,95 20210806 1 1 0,95 1 1 0,95 20210809 0 0 0,00 0 0 0,00 20210810 4 401 377,11 1 1 0,95 20210811 3 191 178,95 1 1 0,95 20210812 3 181 168,85 1 1 0,95 20210813 1 1 0,95 1 1 0,95 20210816 6 342 320,11 1 1 0,94 20210817 3 171 160,88 1 1 0,94 20210818 1 1 0,96 10 3 419 3 425,07 20210819 12 1 924 1 931,08 7 1 681 1 743,57 20210820 4 477 469,36 2 235 237,35 20210823 4 501 488,48 2 341 342,68 20210824 4 701 711,23 14 4 144 4 291,92 20210825 8 1 547 1 831,52 16 3 470 4 034,66 20210826 7 1 486 1 862,72 14 2 489 3 385,56 20210827 4 631 786,29 8 1 301 1 732,29 20210830 11 2 858 3 435,32 5 636 816,56 20210831 4 703 876,41 16 2 884 3 784,87 20210901 4 811 1 036,96 4 471 625,96 20210902 4 771 993,51 2 181 239,81 20210903 4 881 1 141,12 1 1 1,32 20210906 4 821 1 047,01 2 2 2,62 20210907 1 1 1,28 11 2 201 3 029,08 20210908 1 1 1,36 3 391 535,66 20210909 6 1 621 2 122,89 1 1 1,34 20210910 5 1 221 1 575,35 2 151 201,55 20210913 4 761 956,50 2 331 430,30 20210914 4 636 798,91 12 2 634 3 505,96 20210915 5 987 1 382,90 7 1 211 1 736,88 20210916 6 1 461 1 992,70 1 1 1,40 20210917 5 1 121 1 472,75 1 1 1,35 20210920 7 1 311 1 696,02 1 1 1,32 20210921 4 446 558,91 4 961 1 251,06 20210922 4 651 820,44 3 601 784,29 20210923 5 797 1 014,16 10 2 479 3 411,49 20210924 1 1 1,40 11 2 261 3 368,70 20210927 14 3 071 4 874,54 5 742 1 241,96 20210928 6 1 121 1 697,09 3 521 824,94 20210929 1 1 1,50 12 2 553 4 107,56 20210930 16 3 389 5 490,26 1 1 1,76 20211001 5 648 1 001,57 7 1 735 2 842,70 20211004 3 411 666,95 15 3 227 5 778,29 20211005 5 1 101 1 969,20 10 1 684 3 176,44 20211006 6 1 381 2 440,50 4 541 1 002,00 20211007 8 1 584 2 895,79 13 2 101 4 152,23 20211008 8 1 851 3 412,40 4 561 1 100,30 20211011 9 1 761 3 158,75 2 151 285,35 20211012 10 1 801 2 917,83 3 299 518,09 20211013 5 634 968,49 4 911 1 453,66 20211014 5 851 1 279,77 2 201 315,57 20211015 3 371 561,18 4 941 1 482,63 20211018 1 1 1,61 3 601 967,61 20211019 3 421 657,85 1 1 1,60 20211020 5 851 1 305,27 1 1 1,57 20211021 5 650 982,29 1 1 1,53 20211022 2 171 257,36 2 221 341,41 20211025 4 481 724,01 4 1 001 1 572,21 20211026 5 771 1 167,03 2 221 345,83 20211027 9 1 271 1 858,53 1 1 1,53 20211028 4 401 593,62 2 251 380,27 20211029 1 1 1,48 4 1 131 1 725,43 20211101 1 1 1,60 7 1 951 3 220,45 20211102 5 871 1 394,58 4 861 1 444,13 20211103 4 601 948,89 4 891 1 470,69 20211104 9 1 581 2 494,62 1 1 1,62 20211105 2 231 347,70 2 160 247,20 20211108 7 850 1 295,55 4 981 1 550,49 20211109 3 461 697,00 4 631 988,30 20211110 4 551 832,01 1 1 1,51 20211111 3 361 542,44 3 661 1 030,04 20211112 3 371 561,17 4 981 1 545,57 20211115 6 981 1 506,83 1 1 1,58 20211116 5 761 1 133,00 1 1 1,50 20211117 6 791 1 154,09 1 1 1,49 20211118 5 591 847,35 1 1 1,45 20211119 5 651 898,53 1 1 1,43 20211122 3 251 340,46 2 381 529,56 20211123 4 441 593,39 1 1 1,39 20211124 1 1 1,32 2 391 520,02 20211125 3 271 354,01 5 1 361 1 855,11 20211126 5 421 569,11 1 1 1,36 20211129 6 901 1 138,24 1 1 1,29 20211130 5 461 576,21 1 1 1,26 20211201 4 401 498,85 9 2 821 3 807,35 20211202 6 841 1 114,05 1 1 1,35 20211203 5 570 716,55 3 586 763,74 20211206 5 681 844,66 3 751 968,76 20211207 1 1 1,28 5 1 551 2 033,88 20211208 1 1 1,37 2 231 316,47 20211209 1 1 1,36 2 231 315,31 20211210 4 581 781,56 1 1 1,36 20211213 5 736 967,95 1 1 1,35 20211214 6 851 1 093,16 2 241 320,51 20211215 2 161 204,50 3 420 548,38 20211216 1 1 1,29 2 251 328,79 20211217 5 721 921,14 1 1 1,29 20211220 6 771 965,12 1 1 1,27 20211221 3 231 288,31 2 271 346,86 20211222 1 1 1,28 2 381 491,48 20211223 2 201 255,30 1 1 1,30 20211224 4 381 480,47 1 1 1,27 20211227 3 221 277,01 2 311 399,61 20211228 4 361 449,53 2 298 381,44 20211229 2 151 189,53 1 1 1,28 20211230 2 151 188,75 2 101 129,75 20211231 2 141 176,96 1 1 1,26

